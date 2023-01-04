الأربعاء 04 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد القبض على عبد السلام عازف الأورج.. جرائم مطربي المهرجانات

عبد السلام
عبد السلام

تحفظت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام، خلال مروره على كمين أمني في منطقة المظلات، بعد فحص بطاقته الشخصية وتبين أنه مطلوب لتنفيذ حكم قضائي غيابي.

ويرصد "الدستور" أبرز جرائم مطربي المهرجانات، بعد القبض على عبد السلام عازف الأورج، في سياق السطور التالية.

سعد الصغير

في 17 ديسمبر 2022، شهدت منطقة حدائق الأهرام، مطاردة بالسيارات بين المطرب سعد الصغير وطليقته برلنتي عامر، بعدما اندلعت بينهما مشادة تطورت إلى شجار بالأيدي.

توجه المطرب خلفهم ليلحق بهم، وفجأة توقفت عربة طليقته، فاصطدمت بها سيارته من الخلف، الحادثة تسببت في إصابة طليقة الصغير ووالدتها.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على جهات التحقيق.

سامر المدني

في الـ16 من أكتوبر 2022، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سامر المدني مطرب المهرجانات ووالده بتهمة التعدي علي شاب أرسل رسائل سب وقذف لزوجة والد المطرب بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

كافيه حسن شاكوش

في 6 أبريل 2021، أمرت النيابة بحبس 8 متهمين في واقعة "كافيه حسن شاكوش"، وإخلاء سبيل المطرب الشعبي حسن شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه، وإخلاء سبيل 10 آخرين من العاملين بكفالة 1000 جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات.

ونسبت النيابة لـ"شاكوش" إقامته حفل افتتاح يملكه بدون ترخيص ومخالفة القرارات الحكومية بشأن حظر التجمعات في ظل وباء كورونا.

8 متهمين أجهزة الأمنية استقرار الحالة الصحية الحالة الصحية المجني عليه المطرب سعد الصغير

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

أول صور المتهم بطعن فتاة بجوار كلية الآداب بالمنصورة

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

النيابة تحقق مع النائب عيد حماد فى واقعة كمين 15 مايو

أسعار الذهب الآن في مصر بسوق الصاغة.. عيار 18 يسجل 1427 جنيهًا

نيرة جديدة.. شاب يطعن فتاة بالقرب من كلية الآداب بالمنصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

أميرة عبد الكريم

النجاة من بين مطرقة الكفاءة وسندان الوصم

إسراء شوقي

فكرونى

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى