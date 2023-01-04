بعد القبض على عبد السلام عازف الأورج.. جرائم مطربي المهرجانات

تحفظت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام، خلال مروره على كمين أمني في منطقة المظلات، بعد فحص بطاقته الشخصية وتبين أنه مطلوب لتنفيذ حكم قضائي غيابي.

ويرصد "الدستور" أبرز جرائم مطربي المهرجانات، بعد القبض على عبد السلام عازف الأورج، في سياق السطور التالية.

سعد الصغير

في 17 ديسمبر 2022، شهدت منطقة حدائق الأهرام، مطاردة بالسيارات بين المطرب سعد الصغير وطليقته برلنتي عامر، بعدما اندلعت بينهما مشادة تطورت إلى شجار بالأيدي.

توجه المطرب خلفهم ليلحق بهم، وفجأة توقفت عربة طليقته، فاصطدمت بها سيارته من الخلف، الحادثة تسببت في إصابة طليقة الصغير ووالدتها.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على جهات التحقيق.

سامر المدني

في الـ16 من أكتوبر 2022، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سامر المدني مطرب المهرجانات ووالده بتهمة التعدي علي شاب أرسل رسائل سب وقذف لزوجة والد المطرب بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

كافيه حسن شاكوش

في 6 أبريل 2021، أمرت النيابة بحبس 8 متهمين في واقعة "كافيه حسن شاكوش"، وإخلاء سبيل المطرب الشعبي حسن شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه، وإخلاء سبيل 10 آخرين من العاملين بكفالة 1000 جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات.

ونسبت النيابة لـ"شاكوش" إقامته حفل افتتاح يملكه بدون ترخيص ومخالفة القرارات الحكومية بشأن حظر التجمعات في ظل وباء كورونا.