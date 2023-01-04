تصل إلى 25%.. فوائد البنك الأهلي 2023 السنوية والشهرية الجديدة

مع صباح اليوم الأربعاء شغل بال آلاف من المواطنين معرفة فوائد البنك الأهلي 2023 الجديدة 25% عبر جوجل، ولم تكن الزيادة تتوقع في الأذهان، إلا أن بصباح اليوم، أعلن البنك الأهلي المصري، بالساعات الصباحية عن إصدار شهادة إدخارية لمدة حوالي عام بفائدة تكون 25% على أنه سيحصل على الفائدة عقب عام، ولكن تكون في حالة الرغبة للحصول على الفائدة وتكون بشكل شهري، فإنها سوف تكون بنسبة 22.2%.

فوائد البنك الأهلي 2023 الجديدة 25%

وتنشر “الدستور” فائدة البنك الأهلي المصري الجديدة 25% وبنك مصر في هذه السطور القادمة.

فائدة البنك الأهلي المصري الجديدة 25%

ويمكن الحصول على فوائد البنك الأهلي المصري الجديدة بنسبة 25%، عبر شراء الشهادة الاستثمارية بينما عبر أحد فروع البنك الأهلي، كما سيتاح شرائها عبر ابلكيشن البنك الأهلي، وأيضا يتاح شراؤها عبر ماكينات الصرف الآلي ماكينة ATM، وذلك علما أن هناك شروط قد وضعها البنك أثناء شراء شهادة جديدة والتي سوف تكون من ضمنها كما يلي:

ولاسيما أن إذا كان لديك شهادة “استثمارية قديمة” يالبنك ولم يمر عليها مدة 6 أشهر فلن تتمكن من كسر الشهادة إلا عقب مرور 6 أشهر، طبقا لقواعد وشروط البنك.

ولكن في حالة إذا قام البنك بتجديد الشهادة قبل مدة 6 أشهر، يتاح شراء الشهادة الجديدة تكون ذات عائد بحوالي 25%.

كما اشترط البنك الأهلي أن سيكون الحد الأدنى للقيام بشراء الشهادة نحو مبلغ ألف جنيه.

رفع فائدة شهادات الاستثمار 2023

ورفع فائدة شهادات الاستثمار لعام 2023، كان ببنك مصر والبنك الأهلي في صباح اليوم الأربعاء، وتكون بفائدة 25% لمدة حوالي عام، وبذلك ستكون أول مرة سيتم رفع فيها الفائدة لهذه النسبة، ففي شهر أكتوبر الماضي قد تم طرح شهادات الإدخار بقيمة حوالي 17% لمدة عام.

فائدة بنك مصر الجديدة 25%

وفيما سيخص فائدة بنك مصر الجديدة لحوالي 25% فهي تكون صالحة لمدة عام واحد، ويتاح للعميل شراء الشهادة وتكون بحد أدنى ألف جنيه، وبحالة الرغبة لكسر شهادة لا يتاح إلا أن تكون بعد مرور 6 أشهر، كما يتاح للشخص إذا كان قد يملك شهادات بالبنك أخرى، أن يقوم بشراء شهادة جديدة.