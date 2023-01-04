الشوط الأول.. ميلان يتقدم على ساليرنيتانا بهدفى لياو وتونالى

تقدم ميلان على نظيره ساليرنيتانا بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين ظهر اليوم الأربعاء في إطار مباريات الجولة الـ16 بالدوري الإيطالي.

هدفا الشوط أحرزهما رفائيل لياو وساندرو تونالي في الدقيقتين 10 و15 من زمن الشوط.

ويقود هجوم الروسنيري في لقاء اليوم البرتغالي رفائيل لياو ويجاوره الفرنسي أوليفيه جيرو والبلجيكي سيلماكرز.

تشكيل ميلان.. جيرو ولياو يقودان الهجوم أمام ساليرنيتانا

حراسة المرمى: تاتاروسانو.

خط الدفاع: كلابريا، كالولو، توموري، هيرنانديز.

خط الوسط: تونالي، بن ناصر، سيلماكرز.

خط الهجوم: لياو، جيرو، دي كاتيلايير.

موعد مباراة ميلان وساليرنيتانا

تنطلق مباراة ميلان وساليرنيتانا في الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري الإيطالي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وساليرنيتانا

تنقل مباراة ميلان وساليرنيتانا في الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري الإيطالي على شبكة قنوات أبوظبي الرياضية وتحديداً قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق عامر عبدالله.

يتواجد نادي ميلان في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بينما يحتل ساليرنيتانا المركز 12 برصيد 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- فاركو × طلائع الجيش: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

- ساوثهامبتون × نوتينجهام فورست: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD

- ليدز يونايتد × وست هام يونايتد: في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium

- أستون فيلا × وولفرهامبتون: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium

- كريستال بالاس × توتنهام هوتسبير: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium