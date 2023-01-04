تحت رعاية الرئيس السيسى.. افتتاح المعرض العربى للأسر المنتجة غدًا

تفتتح نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غدًا الخميس، المعرض العربي للأسر المنتجة، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، وجامعة الدول العربية.

ويقام المعرض خلال الفترة من 5 إلى 11 يناير على مساحة 4 آلاف متر بقصر القبة، وبمشاركة 150 عارضًا من مختلف الدول المشاركة والبالغ عددها 12 دولة إلى جانب وزراء مشاركين من عدة دول مثل الأردن، قطر، الإمارات، فلسطين، السودان، اليمن، حيث يشهد المعرض تبادلًا تجاريًا وثقافيًا بين الدول.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن افتتاح المعرض العربي للأسر المنتجة يأتي فى إطار دعم الحرف اليدوية الصديقة للبيئة التى تعمل على التمكين الاقتصادي وتسويق التراث الحرفي داخل وخارج البلاد.

وأوضحت أن الوزارة تفتح الأبواب للفنون والحرف المختلفة، حيث ظهر العديد من الحرف الجديدة المختلفة التى تهدف لتوفير فرص عمل وتعمل على توطين الصناعة المحلية.

وأكدت أن الوزارة تسعى لاستغلال الموارد الطبيعية، وتتوسع في حماية العمالة الغير المنتظمة، بالإضافة إلى مساعدة الحرفيين فى التدريب والإقراض الميسر لحماية الأسر من الاستدانة، والأولوية فى ذلك للسيدات، لا سيما في قرى حياة كريمة.

وذكرت أن الوزارة تستهدف إقامة 20 معرضًا خلال العام الجاري، وتعمل على التحول الرقمي والدفع الإلكتروني فى إطار توجه الدولة نحو الشمول المالي.

وكانت قد افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي المعرض الدائم للأسر المنتجة المصرية تحت شعار "ديارنا للتراث المصري"، فى سوق المرفأ بإمارة دبي، نوفمبر الماضية، رفقة حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع بالإمارات، والذى امتد لنحو 3 أيام، من 17 إلى 19 نوفمبر 2022.

وجاءت مشاركة الأسر المصرية والإماراتية المنتجة فى المعرض، فى إطار دور مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التابع لجامعة الدول العربية وجهود الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى تعميق العلاقات الثنائية بين مصر والدول العربية ودعم الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية وتبادل الخبرات.