ليلى علوى وشباب لا ينضب فى الـ61.. طريقة مذهلة لنضارة البشرة

يوافق اليوم 4 يناير عيد ميلاد الفنانة ليلى علوي، فهي بمجرد أن تنشر صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنهال التعليقات المشيدة برشاقتها وكيفية حفاظها على جمال بشرتها مهما تقدم بها العمر.

وخلال السطور التالية نوضح خلطة ليلى علوي السحرية لنضارة البشرة طوال الوقت.