ليلى علوى وشباب لا ينضب فى الـ61.. طريقة مذهلة لنضارة البشرة
يوافق اليوم 4 يناير عيد ميلاد الفنانة ليلى علوي، فهي بمجرد أن تنشر صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنهال التعليقات المشيدة برشاقتها وكيفية حفاظها على جمال بشرتها مهما تقدم بها العمر.
وخلال السطور التالية نوضح خلطة ليلى علوي السحرية لنضارة البشرة طوال الوقت.
- تحرص ليلى علوي على عدم تطبيق الماكياج في الحياة العادية واقتصاره عند تصوير مشاهد التمثيل فقط، بل تعمل على ذلك من خلال إزالة الماكياج ووضع الماسكات الطبيعية وعدم وضع مواد كيماوية لشكل دائم على بشرتها.
- تناول يوميًا مشروب الخضروات من خلال حرصها كل يوم الصبح على شرب كوب كبير من العصير الأخضر وهذا هو سر نضارة بشرتها.
- الترطيب الداخلي أيضًا يبدأ من شرب كمية كافية وكبيرة من الماء الذي يحتاجها الجسم بصورة يومية لذا لا بد من شرب ما لا يقل عن لتر ونصف اللتر من الماء للحصول على بشرة رطبة خارجيًا وداخليًا.
- النوم بشكل منظم والحصول على عدد ساعات النوم بشكل سليم يعمل على تجديد البشرة ومحاربة التجاعيد.
- الاعتدال في الطعام يعد من أدوات ليلى علوى للحفاظ على وزنها وبشرتها بطريقة صحية، وهذا لأنها تعمل على راحة المعدة بالتناول المعتدل في الطعام بلا نهم.
- ممارسة الرياضة أيضًا تعتبر من العادات الصحية للغاية التي تعمل على إراحة المعدة وجعل الجسم أكثر صحة.
- تحرص على المشي بخطوات سريعة في المنزل مما يساعد على السرعة في حرق الدهون، كما أنها عاشقة للرقص في المنزل مما يحرق السعرات الحرارية ويساعد على إنقاص الوزن.
- الابتعاد عن المشاعر السلبية التى من الممكن أن تخسر الإنسان صحته بل تعمل على طردها من خلال ممارسة ما تحبه والابتعاد عن مشاعر الكره والحقد والكراهية.