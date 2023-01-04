إحاطة برلمانية للمطالبة بتشكيل لجنة تنفيذية بأسيوط لضبط أسعار السلع

تقدم النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، مطالبا بضرورة إسناد مهمة تنفيذ الإجراءات المقررة مؤخرا، لضبط أسعار السلع بالأسواق، إلى لجنة يتم تشكيلها من جميع الجهات التنفيذية، ديوان عام المحافظة، والوحدة المحلية أو الحى، مديرية الأمن، مديرية التموين، مديرية الصحة، مديرية الأوقاف، جهاز حماية المستهلك، وتنفيذ قرار الغلق الفورى للمخالفين لمدة لا تزيد عن 3 أشهر على الأقل، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق المقاصد الحقيقة لذلك القرار.

وشدد النائب في طلبه على أن هذا القرار سيصنع الفارق إذا تم تنفيذه بتكاتف كل التنفيذيين بالحكومة، ومن أجل التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعار السلع بعد إنتهاء المهلة المحددة، التى سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية التى لا تلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن لجان مجلس النواب عددا من الاجتماعات اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من الأعضاء. حيث ستعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عبدالله، بشأن خفض القيمة الإيجارية للوحدات الصناعية بمنطقة بياض العرب بمحافظة بنى سويف.

تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعا لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب سيد قاسم، بشأن عدم استلام ما يقرب من 1400 عقد من عقود أراضي الشباب بمدن البحر الأحمر منذ 2019، خاصة مدينتي رأس غارب والغردقة.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من هدى الطنباري، بشأن سرعة إحلال وتجديد الوحدة البيطرية بقرية كوم الحجر مركز الحامول – محافظة كفر الشيخ، حيث إنه تم إدراجها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 /2023.

وتناقش لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عبدالله، بشأن خفض القيمة الإيجارية للوحدات الصناعية بمنطقة بياض العرب بمحافظة بنى سويف.

كما تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن عدم التوسع في إنشاء مكاتب البريد في منطقة النجدة، ومجمع البنوك شارع الكوثر، ومنطقة الأمل الدهار، وشارع الحجاز، منطقة وأبو عشرة والروضة، بالإضافة إلى منطقة الإسكان الجديدة بمحافظة البحر الأحمر.