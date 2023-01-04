مجانًا لذوى الهمم والأطفال.. مواعيد وأسعار أكبر مكتبة عائمة فى العالم ببورسعيد

يستعد ميناء بورسعيد السياحي خلال الساعات القادمة القليلة لاستقبال السفينة "لوجوس هوب"، والتي تزور ميناء بورسعيد السياحي للمرة الثانية خلال عشر سنوات، حيث زارت ذات المحافظة عام 2010، واستمتع بها الزائرون من جميع الأعمار.

وتفتح السفينة معرضها للزائرين من سن 13 إلى 65 عامًا، بمقابل رسم رمزي قدره 5 جنيهات، أما الأطفال أقل من 13 عامًا وذوو الهمم يمكنهم الدخول بشكل مجاني والاستمتاع يوميًا طوال فترة تواجد السفينة.

تتضمن السفينة "لوجوس هوب" عددًا كبيرًا من الكتب، وتعتبر أكبر مكتبة عائمة في العالم تتنقل سنويًا بين عشرات موانئ العالم آخرهم الإمارات وليبيا، وتهدف إلى نشر الثقافة في العالم والتشجيع على القراءة.

ومن المقرر أن تستقبل السفينة ضيوفها ابتداءً من غدٍ الخميس 5 يناير وطوال أيام الأسبوع، فيما عدا يوم الأحد هو إجازة بينما الجمعة من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً إلا يوم الجمعة من 3 إلى 10 مساءً.

السفينة البالغ طولها 132 مترًا، تصنف باعتبارها أكبر مكتبة عائمة في العالم، ويصل عدد الفريق بها إلى أكثر من 400 متطوع، من أكثر من 60 جنسية مختلفة، وتعود ملكيتها للمنظمة الخيرية الألمانية "كتب جيدة للجميع"، وتحتوي المكتبة العائمة أكثر من 50 ألف عنوان، وتستهدف بما تضمه من ثروة ثقافية نشر الثقافة في جميع أنحاء العالم، كما تعرض في منطقة الاستقبال فيلمًا قصيرًا يؤرخ زيارات السفينة لأهم موانئ العالم، وعروضًا تفاعلية عن السفينة الحديثة لتعريف الجمهور بها، وقد زارت السفينة أكثر من 480 ميناءً في أكثر من 150 دولة واستقبلت أكثر من 49 مليون زائر على متنها خلال 13 عامًا، ولا تزال ترفع شعارًا واضحًا وهو "تبادل المعارف وتقديم المساعدة والأمل" في كل ميناء تزوره.

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