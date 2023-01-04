الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تراجع أسعار النفط بسبب التوقعات الاقتصادية القاتمة وقوة الدولار

النفط
النفط

انخفاض أسعار النفط، اليوم، وتترقب الأسواق مزيدا من المؤشرات من اجتماع لجنة السياسة النقدية للمركزي الأمريكي في اجتماعها اليوم، ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر 2022 بعد 4 زيادات متتالية كل منها بمقدار 75 نقطة أساس.

وتداول خام غرب تكساس الوسيط  بتراجع يصل إلى 76.62 دولار للبرميل، بعد تراجع  بأكثر من 4%  في الجلسة السابقة، فيما انخفض خام برنت يصل إلى 81.84 دولار. 

الحكومة الصينية

وفي وقت سابق، ورفعت الحكومة الصينية حصص التصدير لمنتجات البترول المكررة في أول شحنة لعام 2023. 

وأرجع المتعاملون هذه الزيادة إلى توقعات بضعف الطلب المحلي بينما تواجه الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، زيادة في الإصابات بمرض كوفيد-19.

كما انكمش نشاط المصانع في الصين مع زيادة الإصابات بكوفيد-19، الأمر الذي تسبب في اضطراب الإنتاج وأثر سلبا على الطلب بعد رفع الصين معظم قيود مكافحة فيروس كورونا.

وانخفض مؤشر كايكسين ماركيت لمديري المشتريات إلى 49.0 في ديسمبر 2022 من 49.4 في نوفمبر 2022. وظل المؤشر دون قراءة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالي.

وقالت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين -وهي المحركات الرئيسية للنمو العالمي- تشهد جميعها تباطؤا متزامنا، مما زاد النظرة المستقبلية تشاؤما.

وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية أقل من المتوقع بنحو 1.3 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، في انخفاض عن تقديرات محللين بسحب 1.5 مليون.

ومع ذلك، حظيت الأسواق ببعض الدعم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحظر تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية اعتبارا من الأول من فبراير لمدة خمسة أشهر إلى الدول التي تلتزم بسقف السعر الغربي.

النفط
النفط
أسعارالنفط لجنة السياسة النقدية للمركزي الأمريكي رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحكومة الصينية خام غرب تكساس الوسيط خام برنت

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وائل لطفي

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