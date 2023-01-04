الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كامالا هاريس تصبح أول امرأة أمريكية تترأس افتتاح اجتماع مجلس الشيوخ

كامالا هاريس
كامالا هاريس

ترأّست نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس افتتاح اجتماع مجلس الشيوخ الأمريكي لتصبح أول امرأة تقوم بذلك في الولايات المتحدة، وذلك خلال مراسم أداء قسم الأعضاء الجدد.

 

وحسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، فقد أدارت هاريس حلف اليمين الدستورية للأعضاء بما في ذلك أداء اليمين من جانب 4 أعضاء في مجلس الشيوخ في وقت واحد، مشيرة إلى أنها رحّبت بالنواب الجمهوريين أيضاً ومن بينهم السيناتور إريك شميت ، وتشاك شومر، وتيم سكوت، وجون ثون قائلة إن "هذا هو جمال ديمقراطيتنا".

 

وأدى مجلس الشيوخ الأمريكي اليمين الدستورية شاملاً جميع أعضاء المجلس الذين تم انتخابهم وأعيد انتخابهم خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر الماضي.

 

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قوله إن "اليوم يمثل بداية الاجتماع رقم 118، إنها بداية فصل جديد".

 

وأضاف شومر: "هذه الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تبدأ العام الجديد في وضع أقوى مما توقعه أي شخص على الإطلاق، وإن أمامنا الكثير من التحديات لكن هذه الغالبية مستعدة لمواجهتها".

 

يُشار إلى أن الديمقراطيين حصلوا على أغلبية ضئيلة بنسبة 51-49 على الجمهوريين في المجلس خلال الانتخابات النصفية الأخيرة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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