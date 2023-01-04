منها «خبز على طاولة الخال ميلاد».. الأعلى مبيعا بمكتبة البلد خلال 2022

"خبز على طاولة الخال ميلاد"، واحدة من الروايات التي وصلت إلى قائمة الأعلى مبيعا بمكتبة البلد خلال 2022.

وهي الرواية التي حصل عنها الكاتب الليبي محمد النعاس، على جائزة البوكر للرواية العربية 2022.

وهي العمل الروائي الأول لـ “النعاس”، وصدرت لأول مرة عن دار رشم للنشر في العام قبل الماضي، 2021.

وتتناول الرواية قصة “ميلاد” صانع الخبز والذي يرغم علي ترك حقوقه في أرث والده وتتوالي الأحداث.

وفي المرتبة الثانية جاءت رواية الكوميكس “شبيك لبيك” للكاتب محمد يحيي، وهي من إصدارات دار المحروسة للنشر، وسبق وصدر منها ثلاثة أجزاء لنفس المؤلف.

بينما احتلت المرتبة الثالثة رواية “أقفاص فارغة”، للكاتبة فاطمة قنديل، والتي نالت عنها أواخر شهر مارس المنقضي، على جائزة نجيب محفوظ، والتي تمنحها الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وفي المرتبة الرابعة جاء كتاب “صنايعية مصر” الجزء الثاني، والصادر عن دار الكرمة للنشر، من تأليف عمر طاهر، والكتاب يتناول تاريخ وأصل بعض الصناعات المنتجات المصرية وتتبع جذورها وتأسيسها.

وجاءت رواية “ولكن قلبي .. متنبي الألفية الثالثة”، للكاتب يوسف رخاو الصادرة عن دار التنوير للنشر، في المرتبة الخامسة.

بينما احتل كتاب “تاريخ العصامية والجربعة” .. تأملات نقدية في الاجتماع السياسي الحديث، من تأليف محمد نعيم، المرتبة السادسة في قائمة الأعلي مبيعا في مكتبة البلد خلال العام المنصرم 2022. والكتاب صادر عن مركز المحروسة للنشر.

وفي المرتبة السابعة جاءت النسخة العربية لكتاب "حكمة السيكوباتيين.. دروس في الحياة من القديسين والجواسيس والسفاحين" لعالم النفس البريطاني كيفن داتون. وترجمة المترجم عبد المقصود عبد الكريم.

بينما كانت المرتبة الثامنة من نصيب كتاب “معجزات الذكر” من تأليف أحمد حسني.

وفي المرتبة التاسعة جاءت رواية طارق إمام، “ماكيت القاهرة”، والتي تدور أحداثها في أجواء غرائبية. وقد أثار الرواية الكثير من الجدل فور صدورها.

بينما احتل كتاب “تنابلة الصبيان”، للفنان حجازي، المرتبة العاشرة. وفي المرتبة الحادية عشرة جاءت النسخة العربية لرواية ستيفن كينج “كاري”، تلاها في القائمة النسخة العربية لكتاب “فلسطين”.

كما ضمت قائمة الأعلي مبيعا بمكتبة البلد خلال عام 2022، أعمال: “رصاصة في الرأس”، رواية من تأليف إبراهيم عيسي، والصادرة عن دار الكرمة، كتاب “تاريخ في خزانة المطبخ” .. العالم علي خط الاشتهاء، من تأليف عبد الله عثمان. “الجاسوس الإنجليزي”، رواية كوميكس لـ مجدي الشافعي، كتاب “عقدك النفسية سجنك الأبدي” لـ دكتور يوسف الحسيني، والنسخة العربية لكتاب “طائر إثر طائر”، من ترجمة إيمان معروف.