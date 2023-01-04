وزيرة الهجرة: إقبال كبير من المصريين بدول الخليج على استيراد السيارات

قالت سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية والوزارة تسير على قدم وساق لتحقيق جميع طلبات المصريين من الخارج.

متطلبات المصريين

وأكدت السفيرة سها الجندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الدولة المصرية قامت بعمل تعديل في لائحة استيراد السيارات من الخارج بما يتوافق مع شروط ومتطلبات المصريين اللذين أخبروا بها السفارة المصرية.

استيراد السيارات

وأضافت في حديثها، أنها مصر تسعى لتقديم كل التيسيرات للمصريين بالخارج لتسهيل استيراد السيارات، مؤكدة أنه هناك إقبال كبير من المصريين بدول الخليج على استيراد السيارات.