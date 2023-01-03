ابداعات أدبية بنوادى الأدب ببورسعيد بمناسبة العام الجديد

نظم نادى أدب قصر ثقافة بورسعيد أمسية شعرية، أدارها الأديب محمد خضير دارت حول الشعر والتعبير عن الحب، وتخلل اللقاء إطلالات نقدية حول ما قيل من إبداعات من المشاركين فى الأمسية من الأديب محمد خضير والأديب والناقد أسامة المصرى، حيث تبادل الشعراء فيما بينهم باقة من أروع القصائد عن الحب منهم الشاعر أحمد معيط قصيدة فنجان غرام، حلمى اللى نايم ع الرصيف من غير غطا، محمد عقيل وقصيدة ملهمتى، القاصة عبير حسنى "مدينة بلا قلب"، محمد السعيد قصيدة مبقتش قادر، أحمد البلالي قصيدة من أطفأ المصباح، وفاء عبدالرحمن قصيدة مقطع من الربيع والحب، القاص السيد العبادي قصة قصيرة الا أنت، أسامة عبدالعزيز قصيده انا شايفك روحى ومتشافة، ابراهيم الشبراوى قصيدة معبد الحب، وذلك بحضور عدد كبير من أدباء وفنّاني ومتذوقي الفن والأدب من رواد نادي الأدب؛ يأتى ذلك فى إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بتنمية الوعى الثقافى ونشر الثقافة الأدبية من أجل خلق أجيال مبدعة من خلال أقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب الصحفى محمد نبيل، بفرع ثقافة بورسعيد تحت إدارة د. جيهان الملكى، وفى إطار الاحتفال بالعام الجديد.

عقد اللقاء الأسبوعي لنادي أدب بورفؤاد، بمقر نادي نقابة المعلمين ببورفؤاد مع بداية العام الجديد، أدار اللقاء الشاعر محمد مجاهد سكرتير نادي أدب بورفؤاد، وتم خلال اللقاء مناقشة موضوع قصيدة النثر وخصائصها الفنية، حيث تحاور فيه كلا من الأديب والناقد محمد خضير والمخرج المسرحي أحمد عجيبة والشاعر المبدع محمد عبدالهادي، وتطرق "خضير" لرموز قصيدة النثر أمثال "أدونيس"، و"جبران خليل جبران"، و"بدر شاكر السياب "و"أحمد عبدالمعطي حجازي"، فيما تناول المخرج أحمد عجيبة نص مسرحية "كاليجولا" لالبير كامي وإعداد محمد عبدالهادي له (دراماتورج) وكيفية صياغته في إطار قصيدة النثر، وقرأ عبدالهادي أجزاء من كتابته، الندوة اتسمت بروح فكرية وثقافية رفيعة المستوي نظرا لروح الحوار المتبادل والتفاعل الإيجابي بين المشاركين بها.