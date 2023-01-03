الثلاثاء 03 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ابداعات أدبية بنوادى الأدب ببورسعيد بمناسبة العام الجديد

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظم نادى أدب قصر ثقافة بورسعيد أمسية شعرية، أدارها الأديب محمد خضير دارت حول الشعر والتعبير عن الحب، وتخلل اللقاء إطلالات نقدية حول ما قيل من إبداعات من المشاركين فى الأمسية من الأديب محمد خضير والأديب والناقد أسامة المصرى، حيث تبادل الشعراء فيما بينهم باقة من أروع القصائد عن الحب منهم الشاعر أحمد معيط قصيدة فنجان غرام، حلمى اللى نايم ع الرصيف من غير غطا، محمد عقيل وقصيدة ملهمتى، القاصة عبير حسنى "مدينة بلا قلب"، محمد السعيد قصيدة مبقتش قادر، أحمد البلالي قصيدة من أطفأ المصباح، وفاء عبدالرحمن قصيدة مقطع من الربيع والحب، القاص السيد العبادي قصة قصيرة الا أنت، أسامة عبدالعزيز قصيده انا شايفك روحى ومتشافة، ابراهيم الشبراوى قصيدة معبد الحب، وذلك بحضور عدد كبير من أدباء وفنّاني ومتذوقي الفن والأدب من رواد نادي الأدب؛ يأتى ذلك فى إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بتنمية الوعى الثقافى ونشر الثقافة الأدبية من أجل خلق أجيال مبدعة من خلال أقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب الصحفى محمد نبيل، بفرع ثقافة بورسعيد تحت إدارة د. جيهان الملكى، وفى إطار الاحتفال بالعام الجديد.

عقد اللقاء الأسبوعي لنادي أدب بورفؤاد، بمقر نادي نقابة المعلمين ببورفؤاد مع بداية العام الجديد، أدار اللقاء الشاعر محمد مجاهد سكرتير نادي أدب بورفؤاد، وتم خلال اللقاء مناقشة موضوع قصيدة النثر وخصائصها الفنية، حيث تحاور فيه كلا من الأديب والناقد محمد خضير والمخرج المسرحي أحمد عجيبة والشاعر المبدع محمد عبدالهادي، وتطرق "خضير" لرموز قصيدة النثر أمثال "أدونيس"، و"جبران خليل جبران"، و"بدر شاكر السياب "و"أحمد عبدالمعطي حجازي"، فيما تناول المخرج أحمد عجيبة نص مسرحية "كاليجولا" لالبير كامي وإعداد محمد عبدالهادي له (دراماتورج) وكيفية صياغته في إطار قصيدة النثر، وقرأ عبدالهادي أجزاء من كتابته، الندوة اتسمت بروح فكرية وثقافية رفيعة المستوي نظرا لروح الحوار المتبادل والتفاعل الإيجابي بين المشاركين بها.

قصر ثقافة بورسعيد نادى أدب محمد خضير الشعر العام الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

فسيخ ورنجة.. مصادر تكشف تفاصيل عزومة «منتصف الليل» قبل هزيمة الزمالك

«حفلات مشبوهة».. القصة الكاملة وراء مصرع شاب قفز من الشرفة هربًا من الفضيحة

«عليا وعلى أعدائى».. حيلة شيطانية من حداد للانتقام من شقيقه ونجلى عمه بالصف

عزة مصطفى: الشيخ الشعراوى حرم عمل المرأة وطعن فى شرف غير المحجبة

للشباب حتى 35 سنة.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات ورسائل.. لماذا اقتحم "بن غفير" ساحات الأقصى رغم الانتقادات؟

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى «المسجد الأقصى»

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام