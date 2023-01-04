سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 4-1-2023
سعر الدولار اليوم في مصر هو الموضوع الأكثر بحثًا على محركات البحث من المواطنين من أجل الاطلاع بصفة دائمة على سعر العملات الأجنبية، والتي تشهد استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية، بخلاف سعر الدولار الذي يتحرك لعدة قروش.
سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 4-1-2023
في هذا التقرير نوضح لكم سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-1-2023 وعددا من العملات الأجنبية الأخرى في البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء
وصل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري إلى 24.7083 جنيه للشراء و24.7850 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 24.68 شراء و24.73 بيع.
ووصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 24.68 شراء و24.73 بيع.
وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 24.79 للبيع و24.74 للشراء.
ووصل الدولار في بنك القاهرة 24.79 للبيع و24.74 شراء.
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib 24.72 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 4-1-2023
يورو
26.0451شراء 26.1283 بيع
جنيه إسترليني
29.5561 شراء 29.6503 بيع
فرنك سويسري
26.3359 شراء 26.4317 بيع
100 ين ياباني
18.8743 18.9343 بيع
ريال سعودي
6.5712 شراء 6.5919 بيع
دينار كويتي
80.6460 شراء 80.9227 بيع
درهم اماراتى
6.7272 شراء 6.7486 بيع
اليوان الصينى
3.5747 شراء 3.5868 بيع