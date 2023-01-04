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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 4-1-2023

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر هو الموضوع الأكثر بحثًا على محركات البحث من المواطنين من أجل الاطلاع بصفة دائمة على سعر العملات الأجنبية، والتي تشهد استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية، بخلاف سعر الدولار الذي يتحرك لعدة قروش. 

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 4-1-2023

في هذا التقرير نوضح لكم سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-1-2023  وعددا من العملات الأجنبية الأخرى في البنوك المصرية والأجنبية.
 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري إلى  24.7083 جنيه للشراء و24.7850 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 24.68 شراء و24.73 بيع. 

ووصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 24.68 شراء و24.73 بيع.

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 24.79 للبيع و24.74 للشراء. 

ووصل الدولار في بنك القاهرة 24.79 للبيع و24.74 شراء. 

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  cib  24.72 جنيه للشراء و24.79 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 4-1-2023   

يورو
26.0451شراء      26.1283 بيع 
جنيه إسترليني
29.5561 شراء     29.6503 بيع
فرنك سويسري
26.3359 شراء     26.4317 بيع
100 ين ياباني
18.8743            18.9343 بيع 
ريال سعودي
6.5712 شراء            6.5919 بيع
دينار كويتي 
80.6460 شراء         80.9227 بيع
درهم اماراتى
6.7272  شراء            6.7486 بيع
اليوان الصينى
 3.5747 شراء         3.5868 بيع

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