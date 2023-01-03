الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس «مكافحة كورونا» يكشف أعراض متحور أوميكرون xe وحقيقة وصوله لمصر

الدكتور حسام حسني
الدكتور حسام حسني

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك زيادات في نسب الإصابات بفيروس كورونا عالميًا خاصة في الصين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن بعض الدول التي كان لديها تشديد في الإجراءات الاحترازية فقدت جزءًا كبيرًا من مناعة القطيع وبهذا لم يعد لديهم المناعة الطبيعية التي يعطيها الجسم لمقاومة المرض.

حقيقة وصول متحور أوميكرون xe مصر 

وأكد أن متحور أوميكرون xe لم يصل مصر، مطالبًا الناس بعدم الذعر حتى في حال ظهوره  لأنه ضعيف في شدته وسريع في انتشاره مثل المتحورات السابقة، وأعراضه كلها تصيب الجهاز التنفسي العلوي ولا يصيب الجهاز التنفسي السفلي ولا يستدعي الدخول للمستشفيات، مشيرًا إلى أنه على الناس الوقاية باتباع الإجراءات الاحترازية واستخدام الماسك والكحول.

نصائح للمعتمرين

ووجه نصائح للمعتمرين خلال الفترة المقبلة، بأن يتلقوا لقاح الكورونا والانفونزا معًا، وذلك لأن البعض يعود من العمرة بأدوار التهابات فيروسية في الجهاز التنفسي العلوي، وهذا من قبل ظهور كورونا، مؤكدًا أن هذا المعتمر يصاب بعدوى الالتهاب الفيروسي من مواطني شرق آسيا.

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