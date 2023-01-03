أشلى أنصارا: إذا رسب «كيفن ماكارثى» سوف يواجه الحزب الجمهورى تحديات كثيرة

قال الدكتور أشلي أنصارا، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن " كيفن ماكارثي" أمام تحدٍ حقيقي، حيث لم يستطع حتى الآن الحصول على ٢١٨ صوتًا داخل البرلمان للحصول على منصب رئاسة البرلمان الأمريكي.

الحزب الجمهوري

وأكد الدكتور أشلي أنصارا، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الصعوبة الحقيقية أمام " كيفن ماكارثي" هو أنه غير قادر على إقناع المنشقين عن الحزب الجمهوري بضرورة التصويت له.

تحديات الكونجرس الأمريكي

وأضاف في حديثه، أنه إذا رسب "كيفن ماكارثي" فسوف يواجه الحزب الجمهوري تحديات كثيرة، حيث يجب أن يتحد الكونجرس والحزب معًا لمواجهة التحديات التي تعوق المسار الأمريكي حاليًا.