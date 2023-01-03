الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المنشآت السياحية» تطالب أعضاءها بتوفيق أوضاعهم مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء

عادل المصرى
عادل المصرى

طالبت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، أعضاءها بسرعة توفيق أوضاع مؤسساتهم مع اشتراطات سلامة الغذاء والاعتماد لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والانضمام إلى "القائمة البيضاء"، وذلك حتى تتم الرقابة عليها من قبل الهيئة فقط، وبالتالى قصر الرقابة على الغذاء بها على الهيئة القومية لسلامة الغذاء  دون غيرها.

ياتى ذلك بعد أن تعددت الشكاوى من زيارات مفتشى الطب البيطرى ووزارة الصحة بسبب التعارض بين تعليمات وتوصيات الجهات المختلفة.

وأوضحت الغرفة في تقريرها السنوى، أنها خاطبت الدكتور إيهاب مراد، القائم بأعمال وكيل أول الوزارة والمدير التنفيذى للهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذى أكد أنه لحين اكتمال تغطية الهيئة النطاق الجغرافى للمنشآت السياحية، فقد طلبت الهيئة من وزارة الصحة مواصلة رقابتها على المنشآت السياحية والفندقية وفقًا للمادة الثالثة من مواد إصدار قانون الهيئة التى نصت على أنه لحين مباشرة الهيئة لاختصاصاتها تستمر الجهات المشار إليها فى المادة الثانية فى مباشرة اختصاصاتها المقررة  فى القوانين واللوائح، وتستثنى المنشآت التى تستوفى اشتراطات سـلامة الغـــذاء والاعتماد لــدى الهيئة (القائمة البيضاء) من ذلك حيث تتم الرقابة عليها من قبل الهيئة فقط.

المنشآت السياحية سلامة الغذاء لهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشات والمطاعم السياحية المنشآت السياحية والفندقية

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وائل لطفي

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