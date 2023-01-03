أمطار رعدية غزيرة وسقوط ثلوج.. توقعات طقس الساعات المقبلة بالإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية، حالة من التقلبات الجوية حيث تعرضت المدينة الساحلية اليوم، لأمطار غزيرة متواصلة على عدة مناطق، تبعها نشاط في الرياح وانخفاض في درجة الحرارة بالتزامن مع نوة رأس السنة التي تجتاح عروس البحر المتوسط.

وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أن حالة الطقس تشهد تكون السحب الركامية على شمال شرق المحافظة، يصاحبها سقوط الأمطار الرعدية، والمتوقع أن تتقدم للداخل خلال الساعات القادمة وتكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد في بعض المناطق.



وأعلنت محافظة الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، وغرفة العمليات الخاصة بالشكاوى على مدار 24ساعة، كما أكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على تمركزات 152معدة من سيارات وبدالات لشفط ونزح مياه الأمطار حال تراكمها.

تفاصيل طقس اليوم

ذكرت محافظة الإسكندرية، أن طقس اليوم، يشهد فرص سقوط للأمطار قد تكون غزيرة بنسبة حدوث 60٪ على فترات متقطعة، وسرعة رياح 30كم/ ساعة، وتصل درجات الحرارة 19 للعظمى، و14درجة للصغرى.



ومع تعرض الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ، تحذر المحافظة المواطنين من تداعيات التقلبات الجوية باتباع عدة تعليمات وتحذيرات

للحفاظ على سلامة المواطنين يجب إتباع الآتي:



• توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد.

• تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

• عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

• عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.