ريمونتادا مثيرة.. المقاولون يحول تأخره أمام الحرس للفوز 3/2

حقق فريق المقاولون العرب ريمونتادا مثيرة على حساب حرس الحدود بنتيجة 3-2 الثلاثاء على ستاد الجبل الأخضر، في الجولة الحادية عشر للدوري.

لم يمر غير أربع دقائق فقط، واستطاع جون أوكلي، افتتاح التسجيل للمقاولون العرب، بعد تسديدة على يسار منطقة الجزاء، سكنت شباك الحدود.

ومن كرة عرضية، نفذها محمد رضا لاعب الحدود على رأس عمر بسام المهاجم، الذي قابلها برأسية داخل المرمى، معلنا عن التعادل للفريق العسكري في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة الـ29 يحتسب حكم الساحة محمد عادل، ضربة جزاء للحدود، ترجمها مصطفى زكي لهدف ثاني.

وشهدت الدقيقة الـ45+3، إلغاء حكم الساحة، هدف التعادل للمقاولون سجله جون أوكلي، بداعي وجود تسلل عقب رجوعه لتقنية الفيديو.

وبعد الرجوع لتقنية الفيديو أيضا، يحتسب محمد عادل، ضربة جزاء للمقاولون العرب في الدقيقة الـ56، ترجمها جوزيف أوشيا هدفا للذئاب.

وفي الدقيقة الـ60، يمنع محمد فوزي حارس الحدود، هدفا محققا للمقاولون العرب، بعد رأسية قوية من جون أوكلي.

ومن ضربة حرة أمام منطقة الجزاء، يسجل عمر فتحي "سافيولا"، الهدف الثالث للمقاولون، في الدقيقة الـ68 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الـ85 يشهر محمد عادل، الكارت الأحمر في وجه عمر فتحي لاعب المقاولون، بعد حصوله على إنذارين.

وبهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده لـ15 نقطة، دفعته للتقدم إلى المركز التاسع.

أما الحدود يظل عند 7 نقاط في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب المسابقة.

وبدأ المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أمير عابد وفاروقا نور الدين، وأحمد علاء وجوزيف أوشايا.

خط الوسط: أحمد عاطف أحمد الشيمي، وعبد الرحمن جبنه ولويس إدوارد.

خط الهجوم: جون أوكلي ومحمد سالم.

فيما جاء تشكيل الحدود:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد رضا ومحمود بن والي، وخالد سامي وحامد الجابري.

خط الوسط: مصطفى جمال وأحمد فليكس، ومصطفى صبحي ومصطفى زيكو.

خط الهجوم: إيمانويل ديفيد وعمر بسام.