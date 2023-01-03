غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا يتعادلان دون أهداف فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا المقامة بملعب غزل المحلة في الأسبوع الحادي عشر للدوري الممتاز بالتعادل بدون أهداف.

الشوط الأول جاء سريعًا وتبادل خلاله الفريقان الهجمات، لكن الخطورة على المرميين كانت نادرة في أول 30 دقيقة، مع أفضلية لغزل المحلة من حيث الانتشار والاستحواذ.

ملامح الخطورة بدأت في الدقيقة 16 عندما تلقى عبده يحيى تمريرة أحمد النادري، وسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا، وفي الدقيقة 30 سدد حميد ماو لاعب المحلة كرة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

أول فرصة لسيراميكا كليوباترا كانت في الدقيقة 32 عندما مرر ميدو جابر كرة طولية لجون إيبوكا داخل منطقة الجزاء هيأها لنفسه وسددها بجوار القائم الأيمن.. وفي الدقيقة 41 مرر أحمد ياسر ريان الكرة لمحمد شكري المنطلق في الجانب الأيسر مررها عرضية أرضية سددها ريان بيسراه بجوار القائم الأيمن لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ غزل المحلة الشوط الأول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود الحضري خط الدفاع: محمد سيد بازوكا- معاذ الحناوي– مصطفى العش– إيهاب سمير.

خط الوسط: أحمد الشيخ- أحمد النادري– حميد ماو– مصطفى أسامة " ديشا".

خط الهجوم: جابريل أوروك– عبده يحيى.

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبدالرحمن بودي– رجب نبيل– أحمد رمضان بيكهام– محمد شكري.

خط الوسط: ميدو جابر- محمد متولي كناريا– محمد إبراهيم– عمرو قلاوة.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- جون إيبوكا.

يدير المباراة عبدالعزيز سيد ويساعده أحمد نوفل وأحمد زيدان، ومعهم صبحي العمراوي حكم رابع، وعلاء صبري حكم فيديو، وخالد حسين مساعد حكم فيديو.