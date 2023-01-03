لغلق الباب على المستغلين.. «العربى» يؤكد ضرورة الالتزام بعرض أسعار السلع

أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة التزام كافة التجار المسجلين بالغرف التجارية بقرار الإعلان عن أسعار السلع بشفافية ووضوح أمام المستهلكين.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ذلك القرار سيغلق الباب أمام ضعاف النفوس ممن يحاولون استغلال أوضاع اقتصادية حساسة في تحقيق مكاسب شخصية على حساب المجتمع.

وأضاف "العربي" أن إعلان الأسعار حق أصيل للمستهلك ليقارن بين أسعار المنتجات ونظيرتها بالمنافذ التجارية الأخرى بما يحقق منافسة حقيقية وشفافة بالأسواق بين المنتجين، كما يخلق تنافسية بين السلاسل التجارية المختلفة لتوفير أفضل العروض للمستهلكين.

وأشار العربي إلى أن المهلة التي منحها رئيس الوزراء- بناء على طلب اتحاد الغرف التجارية ليتسنى للغرف توعية منتسبيها وشرح آليات إعلان السعر طبقا للقانون لإعلان الأسعار- قد انتهت، ويجب على المنافذ التجارية الإعلان عن أسعار كل سلعة، إما بملصق على المنتج أو على الرف، ومن المقرر أن تبدأ الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من التحقق من تنفيذ ذلك.

كما سيتم مصادرة السلع غير المعلن عن سعرها، بالإضافة إلى توقيع غرامات مالية على المخالفين طبقا للقواعد التي أعلنها سابقا الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.