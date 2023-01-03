غرامات للمخالفين.. الغرف التجارية تبدأ تطبيق إلزام السعر على السلع من اليوم

علم "الدستور" أن عددًا من الغرف التجارية على مستوى المحافظات قامت بعمل اجتماعات مكثفة مع الشعب الخاصة بالسلع الاستراتيجية، لتطبيق وضع السعر على السلع الاستراتيجية وفق توجيهات مجلس الوزراء.

وأفادت المصادر بأن عددًا من الغرف التجارية بدأت بالفعل في تطبيق تلك المنظومة على كثير من السلع الغذائية الاستراتيجية.

وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن مجلس الوزراء أعطى مهلة لمدة أسبوعين للتجار لإلزامهم بتسعير جميع المنتجات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية، وإعلان أسعارها سواء على السلعة نفسها أو الرف وفق القانون الصادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

- توزيع لجان على المحلات التجارية لمراقبة تطبيق وإعلان السعر على السلع بدءًا من اليوم

وأضاف "عز"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بداية من اليوم سيتم توزيع عدد من اللجان على كل السوبر ماركت والمحلات التجارية لمراقبة تطبيق وإعلان السعر على السلع، سواء كان استراتيجية أو غير استراتيجية، ويتم تطبيق غرامات على المخالفين.

وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن هذا القانون هو حق للمواطنين للمقارنة بين أسعار السلع في كل المحلات التجارية، ومعرفة التاجر الجشع والتبيلغ عنه، وهو خطوة لضبط السوق المصرية ومنع التلاعب والاحتكار، موضحًا أن المنتج والمستورد يضعان أسعارًا مقترحة، لكن التجارهم ملزمون بإعلان السعر النهائي للسلعة ووضعه على الرف.

وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن هناك اجتماعات مكثفة من الغرف التجارية والحكومة ممثلة في مجلس الوزراء، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات لتوفير كل السلع الغذائية بأسعار مقبولة دون ارتفاع في الأسعار بشكل مبالغ فيه، والسيطرة على السوق المصرية في ظل الظروف الراهنة.