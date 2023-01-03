الثلاثاء 03 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غرامات للمخالفين.. الغرف التجارية تبدأ تطبيق إلزام السعر على السلع من اليوم

علاء عز
علاء عز

علم "الدستور" أن عددًا من الغرف التجارية على مستوى المحافظات قامت بعمل اجتماعات مكثفة مع الشعب الخاصة بالسلع الاستراتيجية، لتطبيق وضع السعر على السلع الاستراتيجية وفق توجيهات مجلس الوزراء.

وأفادت المصادر بأن عددًا من الغرف التجارية بدأت بالفعل في تطبيق تلك المنظومة على كثير من السلع الغذائية الاستراتيجية.

وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن مجلس الوزراء أعطى مهلة لمدة أسبوعين للتجار لإلزامهم بتسعير جميع المنتجات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية، وإعلان أسعارها سواء على السلعة نفسها أو الرف وفق القانون الصادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

- توزيع لجان على المحلات التجارية لمراقبة تطبيق وإعلان السعر على السلع بدءًا من اليوم

وأضاف "عز"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بداية من اليوم سيتم توزيع عدد من اللجان على كل السوبر ماركت والمحلات التجارية لمراقبة تطبيق وإعلان السعر على السلع، سواء كان استراتيجية أو غير استراتيجية، ويتم تطبيق غرامات على المخالفين.

وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن هذا القانون هو حق للمواطنين للمقارنة بين أسعار السلع في كل المحلات التجارية، ومعرفة التاجر الجشع والتبيلغ عنه، وهو خطوة لضبط السوق المصرية ومنع التلاعب والاحتكار، موضحًا أن المنتج والمستورد يضعان أسعارًا مقترحة، لكن التجارهم ملزمون بإعلان السعر النهائي للسلعة ووضعه على الرف.

وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن هناك اجتماعات مكثفة من الغرف التجارية والحكومة ممثلة في مجلس الوزراء، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات لتوفير كل السلع الغذائية بأسعار مقبولة دون ارتفاع في الأسعار بشكل مبالغ فيه، والسيطرة على السوق المصرية في ظل الظروف الراهنة.

اتحاد الغرف التجارية استراتيجي اسبوعين الاستراتيجي الاحتكار

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

الأكثر قراءة

سقوط أمطار غزيرة على الغردقة وانتظام في حركة الملاحة

جراحة ناجحة لمصطفى شوبير فى النمسا.. ثلاثى الأهلى يعود إلى القاهرة اليوم

رئيس البورصة: 175 ألف مستثمر جديد بالبورصة خلال 2022 بنسبة نمو 202%

ضبط 4 قضايا تهريب بضائع أجنبية خلال 24 ساعة

ضمن «حياة كريمة».. «الصحة» تطلق 4 قوافل طبية اليوم

«التضامن»: إنجازات العمل الأهلى ستظهر منتصف 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

ماجد حبته

الاقتصاد المصرى.. وتقلبات الاقتصاد العالمى

عبدالوهاب داود

«الكلام» و«الحوار»

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات ورسائل.. لماذا اقتحم "بن غفير" ساحات الأقصى رغم الانتقادات؟

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى «المسجد الأقصى»

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام