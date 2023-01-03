«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس: أمطار رعدية ورياح خلال ساعات الليل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، حيث انتشرت الشبورة المائية على الطرق، بصورة كثيفة وصلت إلى الضبابية على شمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين توخي الحذر والقيادة بهدوء وتشغيل مساحات ومسافات السيارة، منعا لوقوع حوادث الطرق.

يستمر تكاثر السحب المنخفضة والممطرة والرعدية على شمال البلاد، وسط توقعات بتوافر فرص سقوط الأمطار خلال ساعات الليل على مناطق من القاهرة الكبرى.

ومازالت السحب الرعدية تسيطر على السلوم وظهيرها الصحراوي والأمطار مستمرة هناك، وتتزاحم السحب الممطرة شمال الصحراء الغربية وتحديدًا شمال غرب الواحات البحرية.

وحذرت الأرصاد الجوية من برودة الطقس على كافة الأنحاء خاصة في فترات الليل والصباح الباكر، وتوافر فرص كبيرة لسقوط الأمطار على كافة المناطق الشمالية من الساحل حتي شمال الصعيد، مرورا بالدلتا والقاهرة ومدن القناة تكون متفاوتة الشدة ورعدية في بعض الأحيان.

وتسجل درجة الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى 12 درجة مئوية ليلاً، و20 درجة نهارًا.

وتسجل درجة الحرارة اليوم على الفيوم 8 درجات مئوية ليلا.

وتسجل درجة الحرارة اليوم على محافظة بنى سويف 8 درجات ليلا.

وتسجل درجة الحرارة اليوم على مدينة سانت كاترين 4 درجات مئوية ليلا.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين توخى الحذر وارتداء الملابس الثقيلة خلال ساعات الليل، نظرا لبرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء والتى تصل إلى حد الصقيع على بعض المدن والمحافظات.

بيان بدرجات الحرارة اليوم الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

القاهرة 20 12

6 أكتوبر 19 10

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 11

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 11

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 10

السويس 20 10

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 20 11

طنطا 19 11

شلاتين 24 15

الإسكندرية 19 14

العلمين الجديدة 19 12

وادي النطرون 20 12

مطروح 19 12

السلوم 17 09

سيوة 21 08

العريش 19 12

رفح 18 11

الطور 24 12

كاترين 15 04

رأس سدر 22 12

نخل 20 04

طابا 21 12

نويبع 22 12

حلايب 23 16

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 14

مرسى علم 25 14

الفيوم 20 08

بني سويف 20 08

المنيا 20 10

أسيوط 21 09

سوهاج 21 08

قنا 20 08

الأقصر 22 06

أسوان 22 09

الوادي الجديد 22 07

أبوسمبل 21 09

أبورماد 23 14

رأس حدربة 22 15.