محافظ الغربية يتفقد أداء طلاب الأول الإعدادي لامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية

اطمأن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، من خلال جولة في مدرستي طلبة السايح ونهطاي الإعدادية، حيث تابع أداء طلاب الصف الأول الإعدادي لامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، وذلك بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والمحاسب إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي لصفوف النقل بدأت من اليوم وتستمر حتى الخامس والعشرين من يناير الحالي، حيث يؤدي اليوم طلاب الصفوف السادس الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول والثالث التجاري والفندقي، والأول والرابع الصناعي نظام السنوات الخمس، والصف الأول الزراعي، أولى أيام الامتحان، وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2022 / 2023.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أداء الطلاب لامتحان اللغة العربية في مدرسة نهطاي الإعدادية والتي تضم ٧ لجان بإجمالي ١٥٦ طالب وطالبة، كما تفقد أداء الطلاب لامتحان مادة التربية الدينية في مدرسة طلبة السايح والتي تضم ٢١ لجنة بإجمالي ٤٢٣ طالب وطالبة.

ووجه رحمي بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام كافة الامتحانات والتيسير على الطلاب، مؤكداً أن المحافظة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والفنية التي من شأنها الحفاظ على سلامة الطلاب وسير الامتحانات بشكل سليم ، كما وجه رؤساء المدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس.

كما وجه محافظ الغربية بمنع استخدام المحمول داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

ومن جانبه أشار وكيل الوزارة إلى انتظام جميع الطلاب بامتحانات النقل على مستوى المحافظة في جميع النوعيات والمراحل، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحانات، وذلك من خلال التواصل المستمر من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر ، كما صرح أن اليوم يؤدي الامتحان نحو 102868 طالب وطالبة من الصف السادس الابتدائي، مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ويؤدي 102174 طالب وطالبة من الصف الأول الإعدادي العام مادة اللغة العربية والتربية الدينية، في حين يؤدي طلاب النقل بالتعليم الفني مواد مختلفة طبقاً للتخصصات والنوعيات والجدول المعلن.

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