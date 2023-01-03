الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أبو ليمون» يهنئ رئيس جامعة المنوفية الجديد بتوليه مهام منصبه

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

هنأ اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية الجديد، على ثقة القيادة السياسية بتوليه مهام منصبه، والذي جاء تتويجًا لعطائه المخلص وما قدّمه من جهدٍ وأداءٍ متميز، متمنيًا له دوام التقدم والرقي.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمقر جامعة المنوفية، رافقه محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف، سكرتير عام المحافظة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس ولفيف من المهنئين.

وأكد محافظ المنوفية، تقديم الدعم الكامل لجامعة المنوفية في المرحلة المقبلة باعتبارها شريك أساسي في التنمية، واستمرار التنسيق والتعاون الدائم بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة وجامعة المنوفية؛ لدعم المشروعات التنموية والخدمية من أجل تحقيق التنمية الشاملة لتظل جامعة المنوفية منارة العلم والمعرفة في قلب الدلتا.

من جانبه، أعرب رئيس الجامعة الجديد عن سعادته بتلك الزيارة، مقدمًا الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على دعمه الكامل وتعاونه المثمر مع الجامعة، مشيدًا بجهود المحافظ الميدانية وبما يتم تحقيقه على أرض المنوفية من إنجازات وتطوير شامل في كافة المجالات المتنوعة، مؤكدًا استمرار دعم تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير المجتمع لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد فرج القاصد، صدر له قرارًا جمهوريًا بتعيينه رئيسًا لجامعة المنوفية، وشغل "القاصد" العديد من المناصب القيادية بالجامعة آخرها منصب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وله العديد من الأبحاث العلمية والعالمية.

أعضاء هيئة التدريس أحمد فرج اداء متميز أبو ليمون الأجهزة التنفيذية الاجهزه

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