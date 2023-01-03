مصرع فتاة صعقًا بالكهرباء فى الإسماعيلية

لقيت فتاة مصرعها ، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضها لصعق الكهرباء أثناء تواجدها بمنزلها بالجزيرة الخضراء بمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.



تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا بورود بلاغ بمصرع "آية الله .ى" 28 عاما، إثر تعرضها لصعق كهربائي بمنزلها الكائن بقرية الجزيرة الخضراء بمدينة التل الكبير.



على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن المتوفاة صعقتها الكهرباء أثناء تواجدها بمنزلها، ما أدى إلى وفاتها.

ونقل الجثة لمشرحة مستشفى التل الكبير المركزى تحت تصرف النيابة العامة.