ما هى أفضل الأعمال فى أشهر «رجب وشعبان ورمضان»؟.. أحمد كريمة يجيب

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن أفضل الأعمال في أشهر رجب ورمضان وشعبان.

وأضاف "كريمة" خلال لقاءه ببرنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلاني يوسف الحسيني، أن المناسبات والمواسم شبه متعانقة، وبفضل من الله عز وجل نتقدم بخالص التهانيء لأخواتنا المسيحيين.

وأشار إلى أن رجب لك أن تصوم فيه وتتصدق، كما أن شعبان فيه ليلة النصف من شعبان، وقد درج المصريون مؤخرًا على الاحتفاء والاحتفال بمعجزة الإسراء والمعراج في 27 من رجب.

وبين أنه خلال شهر شعبان، يكون التمهيد لشهر رمصان ، حيث أن الشهر رمضان فكله كوكتيل تشكيلة عزيمة من الطاعات سواء البدنبة أو الجسدية.