الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

هالير يعود لتدريبات بروسيا دورتموند بعد التعافى من السرطان

هالير
هالير

عاد الإيفواري سيباستيان هالير مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، لتدريبات فريقه لأول مرة منذ إصابته بالسرطان في يوليو 2022.

وظهر هالير في تدريبات دورتموند اليوم حسبما أظهر حسابات الفريق على "تويتر" ذلك، كما وجه رساله للجماهير.

ولم يشارك سيباستيان هالير مع بروسيا دورتموند في أي مباراة، بعد أن تم تشخيصه بالإصابة بورم في الخصية.

وقبل انطلاق الموسم، وفي إحدى الحصص التدريبية، اشتكى هالير من الشعور بتوعك، ليجري فحوصات طبية أثبتت إصابته بورم في الخصية.

وخضع سيباستيان هالير لعملية جراحية ناجحة لإزالة الورم المُكتشف.

وبحسب صحيفة  بيلد الألمانية، فإن هالير سيعود إلى تدريبات بروسيا دورتموند في يناير بعدما أصبح في حالة جيدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هالير سيتمرن بالكرة بشكل بسيط، حيث يتطلع اللاعب إلى العودة إلى لياقته الكاملة من أجل اللعب مع بورسيا دورتموند.

لا يوجد موعد محدد لعودة هالير رغم اقترابه من المشاركة في تدريبات بروسيا دورتموند

وأضافت الصحيفة بأنه لا توجد توقعات بخصوص موعد عودة سيباستيان هالير؛ للمشاركة في المباريات مرة أخرى، حيث لا يريد مسئولو نادي بروسيادورتموند ممارسة أي ضغط على لاعبهم.

وحضر سيباستيان هالير نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وانضم هالير البالغ من العمر 28 عامًا إلى بروسيا دورتموند مقابل 31 مليون يورو قادمًا من فريق أياكس الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة 4 مواسم، في أغلى صفقة بتاريخ النادي الألماني، وذلك لتعويض رحيل النرويجي إيرلينج هالاند، الذي انضم لـ مانشستر سيتي الإنجليزي.

وسبق لـ هالير اللعب لفرق بوردو الفرنسي، إينتراخت فرانكفورت الألماني ووست هام يونايتد الإنجليزي.

واحتل سيباستيان هالير مهاجم بروسيا دورتموند الألماني ومنتخب كوت ديفوار، المركز الثالث عشر في ترتيب مجلة فرانس فوتبول في سباق الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي 2021-2022.

هالير سابيستيان هالير سيباستيان هالير بروسيا دورتموند دورتموند

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