جمارك السخنة تضبط محاولتى تهريب كمية من الشيش الإلكترونية والأدوية البشرية

مع بزوغ شمس عام جديد تضرب جمارك السخنة ضربتها المزدوجة، حيث تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة حسام جاد المولي، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمنافذ برئاسة إبراهيم عامر، من ضبط محاولتي تهريب كمية من الشيش الإلكترونية والأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولى كانت في جمارك الوارد بالتنسيق مع المقدم أحمد دراز بمباحث الميناء، وأثناء كشف مشمول الشهادة رقم 479392 لسنة 2022 باسم شركة (إ.إ) للاستيراد، والصنف الوارد عبارة عن زينة أعياد ميلاد واردة من الصين، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود ٤٣٠٠ قطعه من الشيش الإلكترونية مخبأة بين الطرود الواردة.

وكانت المحاولة الثانية في جمرك الصادر بالتنسيق مع المقدم أحمد بيومي رئيس مباحث المخدرات، حيث تم الاشتباه في مشمول البيان الجمركي رقم الشهادة الصادر رقم 77942 لسنة 2022 باسم شركة (ا.ل)، والصنف المصدر طبقًا للمستندات المقدمة عبارة عن 800 طرد منتجات معدنية منشطة "هباب حيواني".

وبالمعاينة الفعلية تبين وجود كمية كبيرة من الأدوية البشرية المتنوعة المحلية والأجنبية الصنع، منها تيجرال لعلاج الصرع، وزولادكس لعلاج الأورام السرطانية، وسينجاردي وجليبتس بلس بلس لعلاج السكر، وأتاكاند لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وكليكسان لمنع تجلط الدم، وسيريبروليسين لعلاج التهابات الأعصاب، وريسبردال لعلاج الفصام، وغيرها من الأدوية، وذلك دون موافقة وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية .

وتم الضبط بلجنة من حسن عبد الرحمن مدير جمرك السخنة، وخالد إبراهيم مدير حركة السخنة، وأحمد سويلم مدير إدارة الأمن الجمركي، ومحمد عباس مدير إدارة المكافحة عمليات، ومحمد بهنسي مدير إدارة المكافحة، ومحمود حشيش أمن جمركي، ومحمد عبد العظيم مشرف الساحة، وسامي عبد المنعم، وعلي طارق، وسالم سعيد، ومحمد غريب، ومحمد طلعت، ومحمد عبد الوهاب مأموري الحركة، وحافظ خضيري خدمات معاونة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ورشاد أمين رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.