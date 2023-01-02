الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عروض وورش فنية احتفالاً بالعام الجديد فى ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

احتفل قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط؛ التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى بالعام الجديد، وذلك من خلال تقديم عروض فنية لفرقة الموسيقي والكورال، ومجموعة كبيرة من أغاني الأطفال والأغاني الوطنية والتراثية، تدريب المايسترو نصر الدين، يأتى ذلك فى إطار تنوع الأنشطة الثقافية والفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

 قدمت فرقة الفنون الشعبية عددا من التابلوهات الاستعراضية منها التنورة، العصايا الحجالة، النوبي، الألعاب الشعبية التشكيلة، تدريب خالد نصر، كما قدمت هبة عبود ورشة حكي للتعبير عن فرحة العام الجديد بعنوان "عام جديد سعيد" أوضحت كيف يشارك الأطفال في صناعة المستقبل من خلال المشاركة الفعالة بأفكار جديدة تسهم في بناء وتنمية ورقي الوطن والعام الجديد يمثل مولد أمل وفكر ومستقبل جديد يزرع الأمل والتفاؤل.

فى الوقت نفسه، عقد مسابقة ثقافية لتنمية الوعي وتشجيع الأطفال علي القراءة والاطلاع المستمر لزيادة الحصيلة اللغوية لدي الأطفال والألمام بالمستجدات والتطورات العلمية الحديثة في مختلف المجالات العلمية قدمها إسلام محمد، كما أقيمت ورشة فنون تشكيلية للأطفال نفذها الفنان إبراهيم حسين، تناول خلالها الاحتفال بقدوم العام الميلادي الجديد وأحلام الأطفال ومتطلباتهم من العام الجديد، وقام بمشاركة مركز الحروق التخصصي بأسيوط في الإشراف علي إقامة ورشة فنون تشكيلية وإسعاد الأطفال بترتيب لوحاتهم الفنية إلي مراكز، وتم توزيع جوائز للأطفال الفائزين، كما أقيمت ورشة أشغال فنية لتعليم التطريز والكورشية والتفصيل، وأخذ المقاسات وعمل الباترون للسيدة سوسن سيد.

على جانب آخر، نظم قصر ثقافة منية النصر محاضرة بعنوان "الوحدة الوطنية وأثرها في مكافحة الإرهاب" نفذها محمد وصفي، أوضحت أن الوحدة الوطنية ركيزة أساسية لبناء المجتمعات والأوطان مقوماتها الأسرة والدين والمؤسسات الدينية والتعليمية والإعلام ويجب تعزيز الوحدة الوطنية عن طريق التكاتف.

نظم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة المنصورة محاضرة بعنوان "أمن المعلومات" حاضرها وليد السيد عباس، أوضح أن أمن المعلومات هو العلم الذي يعمل على توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها أو الحاجز الذي يمنع الاعتداء عليها، وذلك من خلال توفير الأدوات والوسائل اللأزم توفيرها لحماية المعلومات من المخاطر الداخلية أو الخارجية، والمعايير والإجراءات المتخذة لمنع وصول المعلومات إلى أيدي أشخاص غير مخوّلين عبر الاتصالات ولضمان أصالة وصحة هذه الاتصالات.

قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل إقليم وسط الصعيد الثقافي المخرج هشام عطوة فرقة الفنون الشعبية العصايا الحجالة

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وائل لطفي

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