الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 مواطنين في حادثي تصادم بالبحيرة

حادث مروري
حادث مروري

وقع اليوم الإثنين، حادثى سير بمركزى النوبارية وإيتاى البارود في البحيرة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

كانت مديرية أمن البحيرة تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم موتوسيكل وتروسيكل بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى عند مدخل كوبرى إيتاى البارود.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى إيتاى البارود العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفى مركز النوبارية أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 

اتخاذ الإجراءات اللازمة الإسكندرية الزراعي الرعاية الطبية اللازمة اصابة 6 اشخاص القاهرة - الإسكندرية إيتاي البارود تصادم موتوسيكل

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