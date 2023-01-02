«التخطيط» تستعد لإعلان نتائج الدورة الثالثة من جوائز التميز الحكومي بالعاصمة الإدارية

تستعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال أيام لإعلان نتائج الدورة الثالثة من جوائز مصر للتميز الحكومى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضورالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد القرقاوى وزير شؤون مجلس الوزراء فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز وتكريم الفائزين فى الدورة الثالثة من جائزة مصر للتميز الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتخلله عرض تقديمى للمهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكلمة الدكتورة هالة السعيد، ومحمد القرقاوى، ويختتم الحفل بكلمة الدكتور مصطفى مدبولى.

كانت مراحل الدورة الثالثة من جائزة مصر للتميز الحكومي، بدأت فى أبريل 2022 بفتح باب الترشح، ثم كتابة طلبات الترشح خلال الفترة بين شهرى أبريل ومايو 2022، إلى أن أغلق باب الترشح فى يونيو 2022، لتبدأ مرحلة التقييم خلال شهرى يوليو وأغسطس 2022.

وحددت وزارة التخطيط عدد من الشروط عند اختيار فريق التقييم، من بينها حضور البرنامج التدريبي والمحدد بـ 5 أيام تدريبية لتأهيل المقيمين الراغبين بالمشاركة في أعمال تقييم جائزة مصر للتميز الحكومي (للمصريين وغير المصريين من الدول العربية) وذلك من خلال معهد الإنتاجية والجودة – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبعد حضور البرنامج التدريبي، يتم التقدم للاختبار النهائي لاعتماد المقيمين والمكون من اختبار تحريري يغطي كافة الموضوعات التي تم دراستها في البرنامج التدريبي واختبار تحليل السمات الشخصية عن طريق معهد الحوكمة والتنمية المستدامة.

وتشمل جائزة مصر للتميز الحكومي، 6 فئات هى “المؤسسة المتميزة، والوحدة المتميزة، والمواقع الحكومية، والمبادرة الحكومية الابتكارية، والقيادات المتميزة، والتميز الفردى”.