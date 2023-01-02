الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل مصرع طالبين كويتيين في حادث بصحراوي الإسكندرية

الحادث
الحادث

لقى طالبين كويتيين، بالفرقة الثانية كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية مصرعهما إثر إصابتهما في حادث أليم وقع مساء أمس على الطريق الصحراوي الإسكندرية، مما ما أدى إلى وقوع إصابات من بينهم الطالبين فيصل محمد العتيبي، وسلطان ظاهر السعيدي اللذان توفيا اليوم.

جامعة الإسكندرية تنعي طلابها

ونعت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، في بيان اليوم، ببالغ الحزن والأسى، وفاة المغفور لهما بإذن الله، الطالبين الكويتيين فيصل محمد العتيبي، وسلطان ظاهر السعيدي،  بالفرقة الثانية كلية طب الأسنان.

وتابعت جامعة الإسكندرية في البيان: «نسأل الله العلى القدير أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أسرتهما وزملاؤهما الصبر والسلوان».

كما نعت كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية طلابها في بيان لها اليوم:« إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في الطالبين فيصل محمد العتيبي، وسلطان ظاهر السعيدي، بالفرقة الثانية،  اللهم أغفر لهما، وارحمهما، واعف عنهما، ووسع مدخلهما، وثبتهما عند السؤال، ونور قبرهما، واجعل الجنة مثواهما يارب العالمين، وصبر اهلهما يا ارحم الراحمين».
تفاصل الحادث

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، أمس، إخطارا من شرطة النجده بورود بلاغ، بحادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوى مدخل عبد القادر أمام مساكن مبارك ومسجد الليبى ووجود وفيات ومصابين فى مدخل منطقة عبد القادر التابعة لحى العامرية غرب المحافظة.

على الفور، توجهت الأجهزة الأمنية بقسم العامرية أول وقوات الدفاع المدنى وحى العامرية أول، إلى محل الواقعة وتبين حدوث تصادم بين سيارة نقل ثقيل «تريلا» وسيارتين أخريين، مما اسفر عن وفاة 3 اشخاص، ومصابين جرى نقلهم إلى مستشفى العامرية، والذي كان من بينهم الطالبين اللذان توفيا اليوم، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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