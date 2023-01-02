ننشر لكم ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد فوز الأهلى على بيراميدز وهزيمة الزمالك من أسوان، حيث احتفظ أحمد الشيخ نجم غزل المحلة بصدارة هدافي الدوري الممتاز بعد انتهاء المباريات الأربع التي أقيمت اليوم في الأسبوع الحادي عشر وأسفرت عن فوز أسوان على الزمالك 2- 1 وإنبي على الاتحاد السكندري بنفس النتيجة والمصري على الداخلية بهدف دون رد والأهلي على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة.

واحتل أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ورفيق كابو مهاجم إنبي المركز الثاني في قائمة الهدافين ولكل منهما خمسة أهداف.

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد فوز الأهلى على بيراميدز وهزيمة الزمالك من أسوان

أحمد الشيخ " غزل المحلة " 7 أهداف. أحمد سيد زيزو " الزمالك " و التونسي رفيق كابو "إنبي" ولكل منهما خمسة أهداف . يوسف أسامة نبيه " الزمالك " الأنجولي كريستوفاو مابولولو " الاتحاد " وكريم بامبو " البنك الأهلي " ومحمد حمدي زكي " أسوان " ولكل منهم 4 أهداف. عمرو السولية " الأهلي " وخالد قمر وإسلام محارب " طلائع الجيش " ومصطفى فتحي ورمضان صبحي والجنوب إفريقي فخري لاكاى " بيراميدز " و الأوغندي جوزيف أوشايا " المقاولون " و الأنجولي ديلسون كاموني " أسوان " ولكل منهم 3 أهداف. كريم فؤاد والجنوب إفريقي بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف و التونسي علي معلول " الأهلي " ولكل منهم هدفان . إمام عاشور وأحمد أبوالفتوح وعمرو السيسي " الزمالك " ولكل منهم هدفان . باهر المحمدي و الغاني ياو أنور " الإسماعيلي " و النيجيري أوستن أموتو وإبراهيم حسن " الاتحاد السكندري " وعبد الرحمن خالد " المقاولون "ولكل منهم هدفان. الجزائري عبد الرحيم دغموم ومحمد عبد اللطيف جريندو و التونسي إلياس الجلاصي ومروان حمدي " المصري " والمغربي عبد الكبير الوادي وعمر كمال عبد الواحد " فيوتشر " ولكل منهم هدفان . معاذ الحناوي " غزل المحلة " وأحمد شريف و الجزائري رزقي حمرون " فاركو " وأحمد أمين أوفا " انبي " ولكل منهم هدفان . محمد هلال و الايفواري رزاق سيسيه " البنك الأهلي " ورجب نبيل وأحمد ياسر ريان و النيجيري جون إيبوكا " سيراميكا كليوباترا " والمغربي أحمد بلحاج " أسوان " وكريم طارق وأحمد سمير " طلائع الجيش " و النيجيري رشيد أحمد " الداخلية ولكل منهم هدفان.