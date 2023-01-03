أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023

زاد البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 3 يناير 2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع البحث من قبل المقبلين على الزواج أو الراغبين في استثمار مدخراتهم بشكل أمن، حيث تشهد أسواق المعدن النفيس استقرارًا نوعيًا، وذلك عقب ارتفاعات متتالية خلال شهور الربع الأخير من عام 2022، والذي شهد اضطرب في الأسعار.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 3 يناير 2023

يترقب الملايين أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 3 يناير 2023 عبر المنصات الإلكترونية، وذلك في ظل استقرار أوقية الذهب في البورصة العالمية في تعاملات الأسواق المحلية أرباح بلغت 110% بقيمة 876 جنيه في تعاملات عام 2022 الماضي، بينما حققت الأوقية بالبورصة العالمية ارتفاعًا طفيفًا بلغ نحو دولارين بنسبة 0.1% خلال تعاملات العام الماضي، ويعرض «الدستور» للقراء الأسعار وفقًا للتحديثات الأخيرة وهي كما يلي:

أسعار الذهب.. سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 1914.25 جنيه.

الشراء 1885.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة

سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 1754.75 جنيه.

الشراء 1728.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 1675 جنيه.

الشراء 1650 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5 نقطة.



أسعار الذهب.. سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 1435.75 جنيه.

الشراء 1414.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 1116.75 جنيه.

الشراء 1100 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 957.25 جنيه.

الشراء 942.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 2.75 نقطة.



أسعار الذهب.. سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 717.75 جنيه.

الشراء 707.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 2.25 نقطة.



سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 13400 جنيه.

الشراء 14595 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 40 نقطة.



سعر أونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 1824$.

الشراء 1823$.

بمعدل هبوط وصل إلى 1 نقطة.