سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 3 يناير 2023

يتساءل الملايين من المواطنين عن سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 3 يناير 2023 في كافة البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة، وذلك في الأسبوع الأول من العام الجديد، حيث تشهد أسعار صرف العملات المالية استقرارا نسبيا في البنوك، على الرغم من توقع زيادتها خلال العام الجديد.

سعر الدولار اليوم في مصر

تتباين أسعار تداول العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية، حيث يستعرض "الدستور" سعر الدولار اليوم في مصر و أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 2 يناير 2023 من خلال التقرير التالي:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 24.70 جنيه للشراء و24.78 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى نحو 24.66 جنيه للشراء و24.71 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 24.70 جنيه للشراء و24.77 جنيه للبيع.



قدر الدولار الأمريكي بنحو 24.66 جنيه للشراء و24.71 جنيه للبيع بنك مصر.

وصل الدولار الأمريكي إلى 24.72 جنيه للشراء و24.77 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل الدولار نحو 24.74 جنيه للشراء و24.77 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصلت قيمة الدولار في البنك الأهلي اليوناني نحو 24.65 جنيه للشراء و24.75 جنيه للبيع.

بلغ الدولار نحو 24.65 جنيه للشراء و24.75 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي.

في البنك الأهلي القطري سجل الدولار نحو 24.70 جنيه للشراء و24.77 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني سجل الدولار نحو 24.71 جنيه للشراء و24.77 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الدولار نحو 24.67 جنيه للشراء و24.77 جنيه للبيع.



أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية

سجل اليورو الأوروبي نحو 26.36 جنيه للشراء و26.45 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 29.75 جنيه للشراء و29.84 جنيه للبيع.

الريال السعودي في قيمته إلى 6.56 جنيه للشراء و6.58 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 80.69 جنيه للشراء و80.97 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 6.72 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع.