الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تسجيل الدخول منصة التدريب المهني للمعلمين

التدريب المهني للمعلمين
التدريب المهني للمعلمين

سيطر رابط تسجيل دخول منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية على عمليات البحث من قبل العديد من المواطنين العاملين بقطاع التعليم، بهدف الحصول على دورات تدريبية متطورة عن كيفية تدريس المناهج الجديدة.

وتهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير العملية التعليمية، وتقديم العديد من التدريبات أثناء الخدمة للمعلمين في مهنة التدريس، ونقدم لكم من خلال هذه السطور كل ما تريد معرفته عن تسجيل الدخول منصة التدريب المهني للمعلمين:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تدريب معلمين الصف الرابع و الخامس الابتدائي مدرسي مواد الرياضيات والعلوم، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 27 نوفمبر الماضي، حيث تقوم إدارة التدريب بموافاة الوزارة بحضور المعلمين وفقًا لتوزيعهم في المدرسة مع إيضاح عدد الحضور وفقًا لعدد المحاضرات.

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تسجيل الدخول منصة التدريب المهني للمعلمين

 

رابط تسجيل دخول منصة التدريب والتطوير المهني:

-يستطيع المعلمين التسجيل بـ منصة التدريب والتطويرالمهني الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط.

-ويليه الضغط على كلمة تسجيل الدخول، عقب الدخول على رابط الموقع المخصص.

-ثم يتم كتابة البريد الموحد للمعلم وكلمة المرور الخاصة به.

-ويليه خطوة فتح الدورة التدريبية بالضغط على اسم الدورة، ويليه الضغط على محاضرة البث المباشر.

-وأخر خطوة هي تحميل برنامج "TEAMS" علي الجهاز  الخاص بالمعلم حتى تدار الجلسة من هذا البرنامج، ويليه الضغط على الانضمام الآن للمشاركة بالمحاضرة.

الجدير بالذكر أنه سيتم تدريب معلمي الرياضيات للصف الرابع الابتدائي في محافظات القليوبية وأسوان والوادي الجديد وكفر الشيخ وشمال سيناء، وتدريب معلمي العلوم في محافظات البحيرة والإسكندرية والإسماعيلية والمنيا وقنا والسويس على المنصة الإلكترونية لتدريبات المهنية للمعلمين على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

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