الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أحمد شوبير رئيسًا للجنة الإعلامية للاتحاد العربى للرياضة الجامعية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية برئاسة الدكتور سعيد حمد الحساني رئيس الاتحاد، اجتماعه الثامن في دورته الخامسة على هامش البطولة العربية للجامعات لكرة الصالات التي أقيمت بمدينة العين الإماراتية.

وأشاد أعضاء المكتب التنفيذي الذين حضروا الاجتماع باستضافة الإمارات لبطولة زايد الثانية ووجه الشكر إلى اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وإلى جامعة الإمارات بمدينة العين التي تقام البطولة على ملاعبها.

واعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي أجندة بطولات ودورات عامي 2023 و2024، والتي تشمل استضافة الأردن لبطولة تايكوندو للطلاب والطالبات، واستضافة فلسطين بطولة خماسيات كرة القدم للطالبات، واستضافة المغرب دورة الألعاب الشاطئية والملتقى الطلابي الثاني، واستضافة مصر المؤتمر العلمي الأول للاتحاد العربي والذي يقام بعنوان (كوفيد 19.. التداعيات والتحدي)، فيما تستضيف سلطنة عمان في 2024 بطولة الكرة الشاطئية للطلاب والطالبات، وتستضيف سوريا بطولة تنس الطاولة بالعام نفسه، على أن تقام النسخة الثالثة من بطولة زايد لكرة الصالات في الإمارات.

كما قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية اختيار الإعلامي أحمد شوبير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات لرئاسة اللجنة الإعلامية للاتحاد العربي، بعد الطفرة التي شهدها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على الجانب الإعلامي منذ توليه الإشراف على اللجنة الإعلامية به.

ويتكون المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية في دورته الخامسة 2020 – 2024 من الدكتور سعيد الحساني رئيسا والدكتور صبحي حسانين النائب الأول للرئيس، والدكتور سالم العريمي نائب الرئيس، وحملاوي عبدالحليم نائب الرئيس، وحمد الكعبي الأمين العام، وكل من محمد عامر طلاس والدكتور ساري حمدان والدكتور آزاد قادر والدكتورة آية البلطي والدكتور محمد زيدان وقتيبة علاونة أعضاء.

استضافة مصر الاتحاد الرياضي المصري للجامعات الإتحاد الرياضي المصري البطولة العربية الإماراتية

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