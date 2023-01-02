الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«العربية لضمان الاستثمار»: أسعارالقمح شهدت ارتفاعًا قياسيًا خلال 2022

القمح
القمح

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إن أسعار القمح شهدت ارتفاعًا قياسيًا خلال عام 2022 على إثر الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تشكل الإمدادات من روسيا وأوكرانيا معًا ما يقرب من 30% من تجارة القمح العالمية. 

وارتفعت أسعار القمح بمعدل 97% إلى نحو 366.7 دولار للطن المتري خلال عام 2022 مقارنة مع 186.1 دولار خلال عام 2018، كما ارتفعت أسعار الذرة عالميًا بمعدل 93% عام 2022 إلى 317.1 دولار للطن المتري مقارنة مع 164.5 دولار عام 2018. 

أضافت المؤسسة العربية أن أسعار الأرز شهدت ارتفاعًا طفيفًا بمعدل 3% بين عامي 2018 و2022، وارتفعت من نحو 403.1 دولار للطن المتري إلى 416.9 دولار. 

وألقت الحرب (الروسية ـ الأوكرانية) بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي وأسفرت عن تضخم كبير في الأسعار في كل الدول النامية والمتقدمة على على حد السواء، حيث ارتفع متوسط معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة وبلغ 7.2% خلال 2022، كما بلغ 9.9% في الاقتصادات النامية والأسواق الصاعدة خلال العام نفسه، وتفاقمت أزمة ارتفاع اسعار السلع والوقود خلال 2022 إذا ماقورنت بالوضع نفسه عام 2018 أي قبل أزمة كورونا.

المؤسسة العربية الاستثمار الصادرات أسعار القمح الحرب الروسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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