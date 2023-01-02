ماذا قرأ المصريون في 2022؟.. ناشرون يكشفون

خلال العام الماضي 2022 استطاعت العديد من الأعمال الأدبية أن تحقق نجاحات كبرى واهتماما كبيرا من قبل القراء، وهو ما نحاول نرصده في تقريرنا التالي لمعرفة نوعية الموضوعات التي فضلها الجمهور العام، وإلى أي نوع من الكتب اتجهت ذائقتهم الفكرية والمعرفية، لذا استفسرنا من عدد من الناشرين عن "ماذا قرأ المصريون في عام 2022؟".

الناشر محمود عبد النبي، مدير دار إبييدي للنشر والتوزيع، كشف عن أن الرواية تنخفض بريقها رويدًا رويدًا وأصبحت اتجاهات القراء تميل إلى الكتب التاريخية وكتب المعلومات والأساطير واللايف كوتش والصحة النفسية، حتى إن الجمهور في معارض الخليج كان يطلب أي كتاب لكن ليست الرواية، مستطردا: وهذا مؤشر لابد وضعه في الاعتبار حيث في الستينات من القرن الماضي كانت القصة القصيرة هي بطل القراءات وهي الشغل الشاغل للقراء ثم بدأت تنحصر حتى روايات محفوظ لم تنل حظها الكبير إلا بعد الحصول على نوبل، ثم بدأ طوفان كتابة الروايات مع ظهور أحمد مراد والراحلان أحمد خالد توفيق ونبيل فاروق وسرعان ما ازدهرت قراءات الروايات من جديد.

وأوضح: وأنا من وجهة نظرى إن كتب مثل "ونس الكتب" للناقد محمود عبد الشكور و"استراحة بين الكتب" للروائي إبراهيم عبد المجيد لقت اهتماما كبيرا من القراء فاق توقعي، وهناك أمثلة كثيرة لكتب راجت وأقبل الكثير من القراء عليها وبلغت مبيعاتها أعلى من الروايات.

ومن جهته؛ قال شريف بكر، صاحب ومدير دار العربي للنشر والتوزيع، إن الرواية تسود بشكل كبير، كالتأكيد على فكرة الرواية التاريخية خاصة إذا كتبت بشكل جيد، وكذلك الجرائم سواء مترجم أو عربي خاصة أنها تبعد القارئ عن مشاكل وصعوبات الحياة، مستطردا أن الكتابة الذاتية أيضا كان لها نصيب كبير في اتجاهات القراء بشكل أو بآخر خلال عام 2022، إذ أنها لا تعد سيرة ذاتية ولا رواية.

وتابع: كما أن هناك اتجاها كبيرا يزداد كل فترة وهو قراءة ما هو غير أدبي، فـ مثلا كتاب عن "فلسفة كرة القدم" كان من الكتب الأكثر مبيعا في معرض الرياض الدولي للكتاب بدورته الماضية، رغم صغر حجمه، مضيفا: وهناك اتجاه أيضا لكتب الفلسفة المبسطة وكتب الرحلات، رغم إننا نعيش في بلد 90 % من الناس فيها مبيسافرش، والكتب دي مكانتش بتبيع، لكن دلوقتي الأمر تغير وأصبح ليها جمهور خاص بها يرغب في الاطلاع عليها.

أما محمد عبد المنعم سالم، صاحب دار سما للنشر والتوزيع، قال إن الرواية ما زالت تحتل الصدارة وتلقى اهتماما كبيرا من قبل الجمهور العام، ولكن الاتجاه الأكبر الذي مال إليه الكثير من الأشخاص كانت روايات الجريمة التي تعد من أشهر أنواع الأدب والأكثر مبيعا في العالم كله، وكذلك الصحة النفسية.

نورا رشاد، المدير التنفيذي للدار المصرية اللبنانية، كشفت عن أن اتجاهات الجمهور العام تختلف بين الحين والآخر، وخلال الفترة الأخيرة لقيت روايات الخيال العلمي وأدب الكلاسيكيات اهتماما كبيرا من قبل الجمهور، فضلا عن أعمال الكتاب الأكثر مبيعا كأشرف العشماوي ونور عبد المجيد، وغيرهم.

وأضافت رشاد أن هناك فئة معينة أيضا من القراء تميل إلى كتب التنمية البشرية، والكتب التي تتواكب مع ظروف الحياة الاقتصادية وجائحة كورونا التي تشغل العالم كله.