الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«طاقة النواب» توافق مبدئيًا على تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. 

ويأتي مشروع القانون لاسيما وما أظهره التطبيق العملي للقانون من معوقات وصعوبات تطلبت تعديل بعض أحكامه بما يحقق مصلحة المشروع النووي المصري. 

وأعرب صلاح يوسف مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال اجتماع اللجنة اليوم، الموافقة على ما تضمنه مشروع القانون من مواد، فيما استعرضت هبة جاد ممثلة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ملاحظات الجهاز أنه يتعذر الندب من الهيئة للشركات لكن لا إشكالية في الإعارة، فضلا عن أنه ليس بالضرورة تعديل اسم القانون القائم بإضافة كلمة "تحلية المياة" لاسيما وتضمينها في ماده الاختصاصات.

كما أكد محمود يوسف مستشار وزير شؤون المجالس النيابية التوافق خلال إجتماع جمع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على مشروع القانون وعدم وجود تعارض بينهم. 

لجنة الطاقة والبيئة مجلس النواب النائب حسام عوض الله مشروع قانون الحكومة المحطات النووية الكهرباء

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