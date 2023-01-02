«القاهرة الإخبارية» تنقل بثًا مباشرًا لـ لحظة نقل جثمان بيليه لملعب سانتوس

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، بثًا مباشرًا لنقل جثمان الأسطورة البرازيلية بيليه لملعب "سانتوس".

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن بيليه أوصى بدفنه في قبة تطل على ملعب "سانتوس".

وصل جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه إلى ستاد نادي سانتوس البرازيلي استعدادًا لمراسم إلقاء النظرة الأخيرة.

واحتشدت أعداد كبيرة من المشجعين بالفعل حاملة الأعلام أمام مدخل الاستاد.

وكان موكب نقل الجثمان قد تحرك، وسط تأمين من الشرطة وقوات الإطفاء، من مستشفى ألبرت أينشتاين بمدينة ساو باولو، الذي لفظ فيه بيليه أنفاسه الأخيرة، واستغرقت رحلة الموكب لمسافة 80 كيلومترًا حوالي ساعتين.

وسيوضع جثمان بيليه عند دائرة المنتصف بملعب نادي سانتوس لمراسم إلقاء النظرة الأخيرة، حسب ما أعلنه النادي الذي لعب له بيليه لسنوات طويلة.

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مراسم إلقاء النظرة الأخيرة التي تستمر لمدة 24 ساعة.

وفارق بيليه، الحياة يوم الخميس الماضي عن عمر 82 عامًا بعد معاناة من سرطان القولون لأكثر من عام، وقد كان متواجدًا في المستشفى منذ نوفمبر الماضي.