الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شحن 40500 طن ملح للخارج عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة

ميناء
ميناء

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان، اليوم، أن الأرصفة الجديدة لميناء شرق  بورسعيد شهدت نشاطاً ملحوظاً في حركة تداول سفن البضائع العامة فقد  استقبلت السفينة SUMMER SEA القادمة من تركيا، وتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 23232 طن وذلك لشحن 35 ألف طن ملح إلى أمريكا. 

كما سجل الميناء دخول السفينة AMANY QUEEN القادمة من قبرص وذلك لشحن 5500 طن ملح إلى سلوفينيا جحيث تعتبر الدول الأوربية المستورد الأول للملح من ميناء شرق بورسعيد .

كما وصل الميناء السفينة ASL FORTUNE القادمة من تركيا بحمولة 32309 طن وذلك لشحن 39889 طن من خام الكلنكر إلى غانا .

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة AMIRA JOY القادمة من إسبانيا بحمولة 5968 طن وذلك لتفريغ 9213 طن رخام بالميناء، كما استقبل الميناء السفينة RED LINE القادمة من دمياط بحمولة 1525 طن وذلك لتفريغ 2000 طن رخام بالميناء.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن ، تمهيداً لبدء عمليات الشحن  والتفريغ  على الأرصفة  مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.

استقبال السفن استقبلت اقتصادي اقتصادية الاسواق الخارجية الاقتصادية لقناة السويس

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