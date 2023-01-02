الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«النواب» يوافق على الترخيص للوزير المختص بالبحث عن البترول فى الصحراء الغربية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي" في، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

وأكد تقرير لجنة الطاقة أن الصحراء الغربية تزخر بالثروات والفرص الاستثمارية في المجالات البترولية، ولذلك يعمل قطاع البترول على زيادة أنشطة البحث والتنقيب والتنمية في هذه المنطقة لزيادة الإنتاج منها.

وكشف تقرير اللجنة أن مساحة البحث تبلغ حوالي ألفين وثمانية وخمسين كيلومترا مربعا (2058 كم2) تقريبًا، وهي تتكون من كل أو جزء من قطاعات بحث أو قطاعات البحث الكاملة. 

ويأتي مشروع القانون، لا سيما وما تزخر به الصحراء الغربية بالعديد من الفرص الاستثمارية في المجالات البترولية، ولذلك يعمل قطاع البترول على زيادة أنشطة البحث والتنمية في هذه المنطقة لزيادة الإنتاج المحقق منها، لافتاً إلي أنه يحقق للدولة المصرية عائدا جيدا.

البترول والثروة المعدنية الهيئة المصرية العامة للبترول الهيئة القومية لسكك حديد مصر الجلسة العامة لمجلس النواب الدكتور حنفي جبالي الصحراء الغربية

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الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

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