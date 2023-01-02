الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد توجيهات الرئيس السيسى.. «القضاة» يرحبون بإعادة العمل فى محكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

رحب جموع القضاة بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة العمل بمقر محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش، مواكبة لعودة الحياة الطبيعية بالمحافظة.

وأعرب «القضاة» عن سعادتهم وعزمهم على أداء رسالتهم على هذه الأرض الطيبة استكمالاً لمسيرة التلاحم مع أشقائهم في القوات المسلحة والشرطة، ووفاءً لشهداء الوطن من كل فئات الشعب.

وأشاد وزير العدل بتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية، والتي تسطر صفحة مشرقة من البسالة والفداء لبسط السيادة المصرية على كل أراضي الدولة، وحسر عصابات الإرهاب عن أرضنا الغالية.

ومن المقرر أن يصدر وزير العدل قرارًا بتنظيم العمل بالمحكمة في الأيام القليلة القادمة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي محكمة شمال سيناء ا مدينة العريش وزير العدل

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وائل لطفي

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