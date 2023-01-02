محافظ القليوبية: الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمستشفى القناطر المركزي

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم الانتهاء بنسبة 100% من الأعمال الإنشائية لمستشفى القناطر الخيرية ويجرى توريد الأجهزة الطبية، وتم تسليم المستشفى بالكامل من خلال لجنة وزارة الصحة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية اليوم الإثنين، لتفقد مستشفى القناطر الخيرية المركزي وأعمال رصف طريق نوى شبين وتفقد المنطقة المحيطة بقصر محمد علي بغرب شبرا الخيمة، وذلك في إطار سلسلة الجولات اليومية التي يقوم بها المحافظ لمتابعة المشروعات ودفع تنفيذها والعمل على تذليل العقبات والمشكلات بشكل فوري وميداني.

ووجه المحافظ بالحفاظ على المعدات والأجهزة الطبية لحين فرشها من قبل المتخصصين، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على تشغيل المستشفى بكامل طاقتها الطبية في أقرب وقت ممكن.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاءات مستشفى القناطر الخيرية المركزي حيث تفقد أعمال توريد الأجهزة الطبية، تمهيدا لفرشها وافتتاحها خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث تم توريد أجهزة الأشعة الثابتة والأشعة المقطعية وجهاز الأشعة المتنقلة وأجهزة الأشعة بالسونار الإيكو وتوريد 32 سرير عناية مركزة و 22 ترولي نقل مرضى، كما تم توريد أجهزة التعقيم وأجهزة التنفس الصناعي.

يذكر أن مستشفى القناطر الخيرية يبلغ تكلفته 283 مليون جنيه، ويتكون من 8 غرف عمليات، وغرفتي مناظير و31 سرير عناية مركزة بالإضافة إلى 24 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك يحتوي المستشفى على 38 جهازا للغسيل الكلوي ويبلغ عدد الأسرة 220 سريرا.

وتابع المحافظ أيضا، خلال جولته، مستجدات تطوير طريق نوى (قليوب - شبين القناطر ) بطول 14 كيلو مترا حيث تفقد أعمال الرصف، موجها بسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، حيث يعد الطريق من الطرق الحيوية التي تخدم مدينة شبين القناطر وعددا من القرى المجاورة.

وخلال الجولة، لاحظ المحافظ وجود قطعة أرض تصل مساحتها إلى نصف فدان قام مالكها بتبويرها والشروع في إقامة سيشن للتصوير وقاعة أفراح، فوجه بإزالتها فورا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وأكد المحافظ، أن الدولة حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة وبدون تراخيص، بهدف تطبيق مبدأ سيادة القانون والتعامل الفوري مع جميع المخالفين .. مشيداً بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية في توفير الحماية الكاملة للحملات المكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وتطبيق القانون بقوة وحسم.

فيما استكمل محافظ القليوبية جولته بالتوجه إلى حي غرب شبرا الخيمة لمتابعة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي بحي غرب شبرا الخيمة واستكمال أعمال النظافة والدهانات والرصف للشوارع المحيطة بخارج القصر، للنهوض بها حضارياً لتتناسب مع أعمال التطوير والترميم التي تمت بالقصر.