الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جرعة مخدرات زائدة وراء وفاة شاب داخل شقته بدار السلام

ارشيفية
ارشيفية

عثر رجال مباحث القاهرة على جثة شاب بإحدى الشقق السكنية في دار السلام، وتبين أن الوفاة بسبب جرعة زائدة للمخدارت أدت لهبوط الدورة الدموية مما أدت إلى وفاته، ونقلته سيارة إسعاف إلى المشرحة. 

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوجود جثة فى إحدى الشقق السكنية في دار السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لشهود عيان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة. وقام فريق من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جثة شاب دار السلام جرعة مخدرات زائدة مباحث القاهرة شرطة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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