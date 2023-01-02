«الغد» يشيد بالإفراج عن 27 من المحبوسين احتياطًا: خير رد على الشائعات

أشاد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بقرار القيادة السياسية والذي تم بالتنسيق مع لجنة العفو الرئاسي، بالإفراج عن 27 من المحبوسين، لتكون أجمل بداية للعام الجديد، مشيرًا إلى أنه يأمل أن يشهد 2023 مزيدًا من التقدم والنمو والمشاركة من قبل الجميع في بناء الجمهورية الجديدة.

وقال "موسى"، أن هذا القرار يأتي حرصًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي على أبنائه وشعبه وعدم إلحاق الضرر بهم رغم الخطأ من جانبهم، لكنه يتعامل بمنتهى الأبوة والإنسانية، ما يؤكد على أنه لا توجد دولة تطبق كافة مبادىء وأسس حقوق الإنسان مثل مصر.

ولفت إلى أن استمرار الإفراج عن المحبوسين في مصر خير رد على من يشيع بأنه لا توجد ديمقراطية ولا حرية تعبير في مصر، موجهًا الشكر للرئيس السيسي ولجنة العفو الرئاسي والنائب العام.