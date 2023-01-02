محمد حماقى يكشف تفاصيل غنائه فى كورال مصطفى قمر

كشف الفنان محمد حماقي، تفاصيل غنائه ككورال خلف الفنان مصطفى قمر، في أكثر من حفل غنائي له.

وقال "حماقي"، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، إن الفنان مصطفى قمر، كان يحضر لألبوم "لمن يهمه الأمر"، وأصبحوا أصدقاء، وعرض عليه أن يشارك مع كــ كورال في فرقته مهرجان "جرش" بالأردن، وكان وقتها مايزال طالبًا، والموزع طارق مدكور، طلب منه الموافقة ليتعلم.

وأضاف، أنه أخبر مصطفى قمر، أنه ليس لديه جواز سفر، وتم تجهيزه له وبالفعل سافر وذهل بأعداد الجماهير الكبيرة، وفجأة تقدم على المسرح وظل يتقدم حتى كان في الأمام، ووقتها أحد أصدقائه من الفرقة قال له: "هاتغني هنا في يوم من الأيام".

وأشار إلى أن مصطفى قمر، أصر على أن يكون في فرقته لفترة وعندما حاول أن يعمل على نفسه طارق مدكور، نصحه بأن يظل معه في الفرقة حتى يتعلم ويكتسب الخبرات، وأكد حماقي، أن هذه الفترة أفادته كثيرًا في مشواره الفني وتعلم منها.