الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«صبحى» ينيب رئيس قطاع الشباب لحضور الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أناب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس قطاع الشباب بالوزارة اللواء إسماعيل الفار، لحضور الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي أقيم بمتحف القوات الجوية.

شهد الاحتفال كل من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،  ومدير متحف القوات الجوية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من رجال الفن والإعلام ورجال الدين.

تضمنت الاحتفالية مجموعة من ورش عمل الأطفال، وعروض فنية وغنائية واستعراضية قدمها الأبناء من ذوي الهمم والقدرات الخاصة.

نقل اللواء اسماعيل الفار تحيات وزير الشباب والرياضة إلى جميع المشاركين فى الاحتفالية، مؤكدًا اهتمام وزارة الشباب والرياضة بذوى  الهمم والقدرات الخاصة، وتنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات لهم.

أشار إلى العمل على تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية التي أعلنها فى النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف"، وأن وزير الشباب والرياضة يتابع بشكل يومي آليات تنفيذ تلك التوصيات خدمةً لأبناء مصر من ذوي الهمم الذين نقدم لهم كل الدعم والرعاية.

وكرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دينا بيومي مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة تقديرًا على الجهود والنتائج المميزة التي حققتها الإدارة خلال  الفترة الأخيرة، وفي إطار التشجيع والتحفيز على مواصلة الأداء المميز الذي يحقق رؤية واستراتيجية الوزارة.

ولعبت  الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة دورًا فعالًا في مجال تحقيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع هيئة الرقابه الإدارية، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة مع الوزارة، والعمل على تأهيل وبناء وتنمية  قدرات  العاملين بالوزارة بجميع المحافظات في مجالات تعزيز قيم النزاهة والشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد.

واطلع الوزير على جهود الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وخطتها للفترة الحالية والمقبلة، ومساهماتها  في مراجعة أعمال الإدارات المركزية بالوزارة والهيئات الشبابية والرياضية، وتقديم تقاريرها إلى الجهات ذات الاختصاص.

رئيس الجمهورية الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب نيفين القباج

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