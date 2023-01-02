الإثنين 02 يناير 2023
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طارق الخولى: لجنة العفو الرئاسى مستمرة فى الإفراج عن دفعات جديدة

طارق الخولى
طارق الخولى

قال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية مرت بفترات صعبة للغاية، ولهذا كانت هناك عمليات مواجهة مع كل من يريد النيل من هذا الوطن، مشيرًا إلى أن الدولة خلال الاستقرار تقوم بإعادة النظر والافراج عن الشباب الذين لم تتورط أيديهم في الدماء، وإعادة دمجهم مرة أخرى للمجتمع.

 

اللجنة مستمرة في رعاية المفرج عنهم

وتابع "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن لجنة العفو الرئاسي مستمرة في الافراج عن دفعات جديدة من المحبوسين، ورعاية المفرج عنهم، من خلال التواصل معهم، والوقوف على التحديات التي تواجههم، والعمل على معالجة هذه التحديات لكل حالة، حتى لا يتم ترك هؤلاء الشباب بدون دمج ، وبدون فرص عمل تمكنهم من المعيشة بشكل جيد. 

 

وأضاف الخولي، أن لجنة العفو الرئاسي تعمل على إرساء التسامح داخل المجتمع المصري، ولم شمل كافة الأطراف، وإعطاء رسالة طمأنة للجميع من خلال العفو عن المحبوسين، ما لم يتورطوا في أعمال إرهابية. 

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